I No-vax rischiano di paralizzare l'attività delle residenze per anziani, le strutture in cui, nella prima parte della pandemia, morirono più persone, i più fragili. L'obbligo vaccinale anche per i dipendenti delle ditte esterne, come addetti alle pulizie e mense, ha una logica: già è applicato agli operatori sanitari; non aveva senso, all'interno di una struttura in cui risiedono soggetti vulnerabili, consentire a una parte dei lavoratori di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati