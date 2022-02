Il ritorno lento, graduale ai viaggi. Si procede piano, ma spediti verso riaperture e allentamenti delle restrizioni. In Italia il Green pass ha una validità illimitata solo per chi ha ricevuto la terza dose. Anche in Europa l'approccio è cambiato: le restrizioni si sono allentate e dal 1° febbraio 2022 il certificato verde europeo vale 9 mesi. Bisogna dunque contare 9 mesi, 270 giorni, dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, cioè da quando si sono ricevute due dosi di vaccino. Per chi ha ricevuto Johnson&Johnson questo significa 270 giorni dalla prima e unica iniezione. L'approccio politico ed epidemiologico è cambiato perché si dà meno importanza al colore della mappa europea e quindi alla concentrazione dei contagi e si dà più importanza, invece, allo status vaccinale delle persone.

Le persone prive di Green pass, raccomanda l'Europa, dovrebbero essere autorizzate a viaggiare sulla base di un test effettuato prima o dopo l'arrivo. Inoltre, potrebbe essere loro richiesto di sottoporsi a quarantena o autoisolamento quando arrivano da aree particolarmente colpite (rosso scuro).

Come si ottiene il Green Pass valido per viaggiare in Europa? Si ottiene in tre modi: con la vaccinazione anti Covid-19, con il risultato negativo di un test o con la guarigione. In sostanza il Qr code valido a livello europeo funziona come il nostro Green pass base. Queste sono le raccomandazioni europee: quando ci si mette in viaggio però bisogna controllare cosa prevede esattamente l'autorità sanitaria del Paese in cui si entra. Ci sono infatti regole diverse: ci sono Paesi che chiedono di mostrare anche l'esito negativo di un test molecolare anche se il ciclo di vaccinazione primario è stato completato con due dosi e anche se si è guariti dal Covid. Inoltre, bisogna tenere a mente che anche se si entra in un Paese con un semplice test (Green pass base) non è detto che poi la vita sociale sia facilitata: bar, ristoranti e discoteche potrebbero richiedere la prova della vaccinazione.

Qui pubblichiamo la mappa con alcune delle restrizioni attualmente in corso, aggiornate al 6 febbraio.

Spagna

Da oggi (giovedì 10 febbraio 2022) in Spagna non è più obbligatorio indossare le mascherine all'aperto. L'incidenza dei contagi su base settimanale è ora scesa a 715 casi ogni 100mila abitanti, dopo essere arrivata a 1.600 a metà gennaio. Anche i ricoveri sono in calo in un trend che viene attribuito all'alto tasso di vaccinazione: circa l'80% ha ricevuto due dosi e il 47% anche la terza dose. L'obbligo di mascherina all'aperto era stato imposto a fine 2021, ma molti cittadini avevano ripreso a indossarle anche prima. Tutti i viaggiatori che arrivano in Spagna per via aerea o marittima, compresi i bambini di qualsiasi età, i passeggeri in transito verso altri paesi e i residenti in Spagna che tornano a casa, devono compilare un modulo di controllo sanitario prima della partenza. I viaggiatori devono fornire il codice QR del Green pass quando si imbarcano e quando arrivano in Spagna. Per i viaggi via terra, non è richiesto alcun modulo. Se il viaggiatore dai 12 anni in su non è europeo deve essere in possesso di un certificato di vaccinazione. Vale anche alle Canarie.

Francia

In Francia il Green pass base è richiesto per accedere a spazi pubblici, come bar e ristoranti, musei, piscine, grandi eventi e alcuni mezzi di trasporto pubblico. Il governo vorrebbe revocare l'uso del certificato verde a fine marzo. I territori francesi d'oltremare possono attuare regolamenti territoriali specifici, invece. A ogni modo per entrare in Francia, dall'Italia, si deve mostrare la prova della vaccinazione o della guarigione dal Covid-19 oppure il risultato negativo ad un test molecolare o rapido antigenico prima della partenza (valido 24 ore o 48 ore). Quindi serve un Green pass base. I viaggiatori di età superiore ai 12 anni e 2 mesi che non hanno completato il ciclo di vaccinazione o non hanno un certificato di guarigione devono compilare anche una dichiarazione in cui dichiarano di non avere sintomi.

Regno Unito



I viaggiatori con vaccinazione completa e con Green pass devono: prenotare un tampone, molecolare o rapido LFT, da svolgere nel Regno Unito entro il 2° giorno dopo l’arrivo da una lista di centri medici autorizzati (anche se si intende rimanere meno di due giorni è consentito lasciare il Regno Unito senza aver completato ma pagato comunque il tampone). In caso di esito positivo il viaggiatore dovrà autoisolarsi per 10 giorni. Devono anche compilare il passenger locator form (indicando lì gli estremi della prenotazione del tampone “day 2 test” dichiarando di non aver transitato in un Paese ad alto rischio (“red list countries”) nei 10 giorni precedenti l'arrivo nel Regno Unito e di aver completato un ciclo di vaccinazione contro il coronavirus con uno dei vaccini accettati dal Regno Unito: Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm Beijing, Covishield e Covaxin. Alla frontiera insieme al passaporto si deve mostrare, su richiesta, il Green pass. Tutte le informazioni si trovano sul sito del Ministero degli Esteri.