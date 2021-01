Crisi governo, DIRETTA. Pd: responsabili non ci sono, rischio voto a giugno, Di Maio: con Renzi è finita, appello a costruttori Ue

Lo strappo di Renzi alla fine è arrivato, ma cosa accade ora? Alle 13 è previsto un vertice del Pd dove si analizzerà le strade possibili. I cosiddetti responsabili non ci sono, la maggioranza dopo lo strappo con Renzi non esiste più, quindi è reale il rischio di elezioni a giugno. È l'analisi che in queste ore stanno facendo fonti qualificate del Pd dove si registra grande preoccupazione. Il Pd, spiegano le stesse fonti, non può andare dietro a rumors su sostegni alla maggioranza che al momento non si palesano. D'altro canto anche ricucire con Iv sembra una chimera perché M5s ha chiarito che con Matteo Renzi non ci parla più. Quindi senza volerlo, è l'analisi del Pd, la situazione sta rotolando verso elezioni anticipate a giugno. Intanto il centrodestra chiede che Conte vada a riferire in Parlamento sullo stato dell'arte.

APPROFONDIMENTI L'EX MINISTRA Crisi di governo, Bonetti: per Italia Viva discussione sul Mes... IL RETROSCENA Crisi governo, Renzi: «Non mi impicco ai nomi». Ma tifa... LO SCENARIO Governo, cosa succede? Da Delrio a Marcucci a Crimi: un ministero a... MIND THE GAP Il rimpasto di governo, l'allarme bipartisan delle parlamentari:... IL GOVERNO Renzi ritira le ministre, il premier adesso tratta, Mattarella: fate... LO SCENARIO Governo di scopo/L’accordo che serve per superare... LO SCENARIO Governo Conte ter, l’ultima trattativaIl premier: «Da Iv grave... POLITICA Matteo Renzi: «Confermate le dimissioni delle ministre di... ROMA Crisi di governo, Matteo Renzi (Iv) annuncia le dimissioni delle...

La giornata in diretta

12.15. Salvini: diamo la parola agli italiani

«Diamo la parola agli italiani. Fidiamoci di loro. Meritano fiducia. Basta a maggioranze fatte con senatori trovati in giro di notte». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini che aggiunge: «Se Conte ha i numeri venga in Parlamento oggi stesso e si vada avanti, diversamente andiamo a votare».

12.02. Di Maio: Renzi irresponsabile, ora strade divise

«Mentre il Paese attraversa uno dei momenti più bui della sua storia, ieri Matteo Renzi ha scelto di ritirare i suoi ministri aprendo l'ennesima crisi di governo. Il mondo ci sta guardando e purtroppo non possiamo andarne fieri. Nell'anno nella presidenza italiana del G20, della copresidenza italiana della COP26 e soprattutto nell'anno in cui dobbiamo iniziare a spendere il piano Marshall del nuovo millennio, l'Italia rischia così di essere macchiata in modo indelebile da un gesto che considero irresponsabile e che, come avevo anticipato, divide definitivamente le nostre strade». Lo scrive Luigi Di Maio in un post su Fb.

«Il mio appello - prosegue - si rivolge dunque a tutti i costruttori europei che, come questo Governo, in Parlamento nutrono la volontà di dare all'Italia la sua opportunità di ripresa e di riscatto. Insieme, possiamo mantenere la via. Guardiamoci intorno e troveremo un Paese che chiede di essere ascoltato. Non possiamo permetterci di ignorarlo». «Siamo chiamati, oggi, a compiere una scelta davanti a un bivio che ci segnerà per sempre: la ripresa o l'immobilismo, la rinascita o la depressione economica e sociale. La via da seguire è molto chiara e passa per la condivisione dei valori europei più profondi: il rispetto della dignità umana, l'uguaglianza, la solidarietà», conclude.

11.39. Di Battista: tutti con Conte, finalmente compatti

«Il Movimento deve solo mantenere la linea delle ultime 48 ore. Renzi ha squittito per far fuori Conte e basta? Benissimo, Conte resta al suo posto. Renzi ha lasciato il governo? Benissimo, non ci entrerà mai più. Senza Se e senza Ma. Intanto queste sono le due condizioni che la forza politica che ha preso più voti nel 2018 (con una legge elettorale, lo ricordo, fatta ad hoc contro il M5S) mette sul piatto. E siamo compatti. Finalmente». Così in un post su Fb l'esponente M5s Alessandro Di Battista.

Ore 11.35 Grillo lancia l'hashtag #Conte

Una foto con il premier e Beppe Grillo sorridenti, con il fondatore del Movimento che cinge con un braccio le spalle del presidente del consiglio. Con questa foto, Beppe Grillo lancia con forza sui social l'hashtag #ConTe che ha già migliaia di condivisioni e commenti.

Ore 11.26. Salvini: governo impossibile con chi mi vuole in galera

«Come faccio a costruire qualcosa di serio con chi mi vuole in galera?». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini all'Aria che tira su la7 sollecitato sulla possibilità di un governo di unità nazionale senza Conte. «La sinistra - ha aggiunto - ritiene che io debba finire in galera, così ha votato in parlamento, per mandarmi a processo perché vuole l'immigrazione senza limiti».

Ore 11.26. Calenda: esecutivo di salvezza nazionale

La crisi di governo è «uno scontro tra due ego in un momento drammatico per il Paese, è disdicevole, poco serio e non funziona», ha detto a Start, su Sky TG24, il leader di Azione Carlo Calenda. «Non c'è nessuna possibilità di discutere» un eventuale appoggio di Azione a Conte in Parlamento, ha aggiunto Calenda. «Abbiamo sempre detto - ha spiegato poi - che questo governo non avrebbe funzionato, che sarebbe imploso, e se non ci fosse stato il Covid sarebbe imploso otto mesi fa. Continueremo a sostenere che l'unica linea possibile è quella di un governo di pacificazione nazionale, anzi di salvezza nazionale, perché le condizioni del 2021 saranno tragiche, e che ci sia un governo autorevole di persone con competenze gestionali e amministrative». A prescindere dal nome «il profilo deve essere quello di una persona che abbia standing internazionale e che abbia competenze gestionali e amministrative».

Ore 11.23. Pd: i responsabili non ci sono

I cosiddetti responsabili non ci sono, la maggioranza dopo lo strappo con Renzi non esiste più, quindi è reale il rischio di elezioni a giugno. È l'analisi che in queste ore stanno facendo fonti qualificate del Pd dove si registra grande preoccupazione. Il Pd, spiegano le stesse fonti, non può andare dietro a rumors su sostegni alla maggioranza che al momento non si palesano. D'altro canto anche ricucire con Iv sembra una chimera perchè M5s ha chiarito che con Matteo Renzi non ci parla più. Quindi senza volerlo, è l'analisi del Pd, la situazione sta rotolando verso elezioni anticipate a giugno.

Ore 11.20. Alle 13 conferenza dei capigruppo alla Camera

La conferenza dei capigruppo della Camera è convocata alle 13. La richiesta di convocazione è stata avanzata da tutti i gruppi parlamentari al presidente Fico dopo le dimissioni dei ministri di Iv dal governo Conte.

Ore 10.54. Alle 14 vertice dei leader del centrodestra

Si terrà questo pomeriggio alle 14 alla Camera un vertice del centrodestra per fare un punto sulla situazione della crisi di governo. Tra i partecipanti Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, Matteo Salvini, leader della Lega, Antonio Tajani (Forza Italia), Giovanni Toti (Cambiamo) e Maurizio Lupi (Nci).

Ore 10.47. FdI: «Conte venga a riferire in Senato»

«Conte venga a riferire immediatamente in Senato sulla crisi che si è aperta e a verificare se questo governo ha ancora una maggioranza in Parlamento e in particolare in Senato». È la richiesta che il presidente dei senatori di FdI, Luca Ciriani, intende avanzare in Conferenza dei capigruppo del Senato. Lo riferisce lo stesso Ciriani, conversando con i giornalisti a Palazzo Madama. «Non abbiamo più tempo da perdere. Il Paese già è paralizzato dalle guerre interne alla maggioranza da mesi. È tutto fermo, il Recovery plan, lo scostamento, i ristori, i decreti attuativi. È una situazione drammatica, sia dal punto di vista sanitario che economico, non possiamo attendere oltre».

Ore 10.42. Pd, spostato alle 13 l'ufficio politico

Il Pd ha spostato alle 13 la riunione dell'ufficio politico che riunisce i vertici del partito. Il rinvio dell'orario è legato alla concomitanza delle riunioni dei capigruppo di Camera e Senato.

Ore 10.41. Senato, convocata riunione dei capigruppo dei partiti

È stata convocata per le 11.15 al Senato la conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, dopo la richiesta delle opposizioni di sospendere i lavori dell'Aula e di ascoltare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla crisi di governo.

Ore 10.37. Romani: «Non è più tempo di responsabili"»

«Non facciamo parte dei responsabili e non è più tempo di responsabili. Non si può andare in Parlamento a cercare una maggioranza raccogliticcia per aggiungere parlamentari a una maggioranza che ormai non esiste più». Lo afferma ad Affaritaliani.it il senatore di Idea-Cambiamo! Paolo Romani all'indomani dell'annuncio dell'uscita dal governo Conte di Italia Viva fatto da Matteo Renzi.

Ore 10.25. Fico sospende i lavori a Montecitorio

«Quest'aula non è e non può essere indifferente a quanto sta succedendo». Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico che, accogliendo la richiesta unanime di maggioranza ed opposizione, sospende i lavori dell'aula di Montecitorio ed annuncia a breve la convocazione della conferenza dei capigruppo «per un percorso ordinato è responsabile». Fico ha detto che contatterà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per riferirgli della richiesta avanzata dai gruppi parlamentari di venire a riferire in aula sulla situazione determinata dalle dimissioni dei ministri di Italia viva.

Ultimo aggiornamento: 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA