Gianluca Vacchi, il fratello Bernardo chiede un maxi risarcimento da 200mila euro: lite in famiglia

Acque agitate nella famiglia Vacchi dove i due fratelli bolognesi Gianluca e Bernardo si parlano attraverso avvocati. Il più famoso dei due, Gianluca Vacchi, influencer e star su Instagram con oltre 22 milioni di follower ha perso in tribunale contro il fratello, Bernardo Vacchi. Premessa: i due fratelli erano soci ma gli afarri insieme non sono andati benissimo. E ora iI patrimonio di Gianluca sarà pignorato per un totale di 200mila euro per colpa di una fornitura non pagata. Il giudice infatti ha dato ragione a Bernardo, 51 anni, ordinando un pignoramento per suo fratello, il popolare Gianluca, 55 anni, se le cyclette che avevano deciso di produrre e vendere insieme non saranno pagate.

La società che avevano insieme i fratelli Vacchi puntava a produrre cyclette di lusso con lampade abbronzanti. Ma il progetto non ha sfrondato e i due fratelli deciso di non mettersi più in affari insieme. Ora, le loro strade si incontrano di nuovo, ma in tribunale, dove il giudice ha deciso che le biciclette prodotte vanno pagate fino alla fine. Se Gianluca Vacchi non lo farà scatterà il pignoramento (provvedimento a cui il deejay non è estraneo).

Le ultime trovate imprenditoriali sono Elimobile e la piattaforma Elisium, il primo social che integra telefonia, innovazione, tecnologia e metaverso. Funziona con la blockchain. Partirà ufficialmente tra due giorni. Vacchi sta anche per lanciare Go Tourist che servirà a prenotare viaggi e vacanze.

Il 25 maggio, invece, uscirà in oltre 240 paesi, su Amazon Prime "Mucho Más", un documentario sulla vita di Gianluca Vacchi, imprenditore, influencer e dj di fama internazionale. Esploso come fenomeno social grazie ai suoi video diventati virali e che hanno generato milioni di visualizzazioni, ad oggi Vacchi vanta oltre 22,2 milioni di follower su IG, 21,5 milioni su Tik Tok, 3 milioni su FB, ed è considerato il «Re dei Social», raggiungendo un pubblico totale di 46,6 milioni da tutto il mondo. Nel documentario Vacchi rivelerà aspetti importanti della sua vita e della sua infanzia, raccontando anche il profondo legame con la madre, il rapporto con gli amici e soprattutto quello con la sua compagna, la modella Sharon Fonseca, che gli ha fatto il più grande regalo della sua vita: diventare padre della piccola Blu Jerusalema.

