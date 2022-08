Il gas in Europa ieri ha sfondato la soglia record dei 300 euro al megawattora nel finale di seduta sulla piazza di riferimento Ttf di Amsterdam, salvo poi scendere a 290 euro in chiusura. Ora a Bruxelles si ragiona su come correre (e in fretta) ai ripari.

Gas razionato, termosifoni a un grado in meno e luci spente in città: ecco i tagli in arrivo



L’ESCALATION

I ripetuti rincari seguono l’annuncio di una nuova chiusura programmata per tre giorni, a partire da mercoledì prossimo, del gasdotto Nord Stream (infrastruttura che ha già ridotto i flussi al 20% della sua capacità) e hanno portato il metano sui valori registrati all’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Il tetto al prezzo del gas all’ingrosso e la riforma del mercato dell’elettricità per disaccoppiare la definizione del prezzo dell’energia elettrica da quello del metano, battaglie rievocate ieri dal premier Mario Draghi al meeting di Rimini di Cl, tornerebbero così sul tavolo di una riunione straordinaria dei ministri dell’Energia che la Repubblica Ceca, al timone della presidenza di turno del Consiglio dell’Ue nel secondo semestre dell’anno, potrebbe convocare d’urgenza subito al rientro dalla pausa estiva. «Se il problema riguarda tutta l’Europa, allora l’approccio più semplice passa da una soluzione a livello europeo», ha detto ieri il ministro ceco dell’Industria Jozef Sikela, citato dall’agenzia di stampa Ctk. La Commissione non ha ancora presentato le sue conclusioni sulla fattibilità di un “price cap”, un cartello dei compratori che andrebbe comunque definito - questo è l’orientamento di cautela emerso durante gli ultimi summit a Bruxelles - insieme ai partner del G7, mentre non manca nelle capitali lo scetticismo sulla misura, in particolare tra i falchi del Nord Europa.