Freddo artico e neve in Italia (anche in pianura), ecco dove crolleranno le temperature nel weekend. Le previsioni

C'è chi non vedeva l'ora, chi sogna già l'estate. Dopo un novembre particolarmente caldo, con dicembre è attesa la prima vera perturbazione sul Nord Italia che porterà freddo e neve anche in pianura.

Arriva il freddo artico

La perturbazione - spiega 3B Meteo - è associata ad un vortice ciclonico alimentato da correnti molto fredde di estrazione artica.

Per il momento questa massa d'aria si trova ancora a nord delle Alpi ma nel corso delle prossime 24 ore punterà con maggiore decisione verso il nostro Paese. Ne conseguirà un progressivo trasferimento di tutta la struttura depressionaria verso sudest con un minimo che nella mattinata di sabato si collocherà proprio sull'Italia settentrionale. Questo minimo si muoverà poi verso la Romania e dietro di esso aria molto fredda potrà entrare impetuosa sull'Italia dalla porta della Bora portando un sensibile calo delle temperature.

Cosa aspettarsi nel weekend

Quindi cosa dovremo aspettarci? Ancora pioggia con quota neve in calo repentino e con il maltempo che si estenderà alle regioni centro meridionali, una notevole ventilazione e un importante calo termico.

Le previsioni per sabato

Al Nord variabilità e ampie aperture sul Piemonte occidentale e il ponente ligure in progressivo avanzamento verso est. Instabile residua altrove con piogge, rovesci e neve in calo fino a quote di collina la sera sul Nordest. Al Centro transito di rovesci e temporali anche localmente intensi su Toscana, Umbria e Lazio. Fenomeni più isolati sull'Adriatico. Neve in calo in Appennino fino a 1300/1600m. Al Sud variabilità e qualche piovasco su Sardegna e area peninsulare tirrenica. Ampie aperture altrove. Temperature in calo a iniziare dalle regioni settentrionali. Venti forti meridionali ma in rotazione entro sera da NE sul Triestino con forte Bora. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni per domenica

Come riporta 3B Meteo, Nord in gran parte soleggiato salvo variabilità residua sull'Emilia Romagna con qualche ultimi fiocco in Appennino fino a quote di bassa collina. Al Centro tempo instabile lungo l'Adriatico con piogge e locali rovesci, nevosi in Appennino fino a quote collinari. Soleggiato sulle regioni tirreniche. Migliora ovunque entro sera. Al Sud transito di piovaschi e qualche temporale su Molise, Puglia e Basilicata, variabilità e qualche isolato fenomeno in Campania specie interna. Neve in Appennino fino a 800/1000m o localmente inferiore. Temperature in diminuzione. Venti moderati o forti settentrionali con mari molto mossi o agitati. L'aria fredda che raggiungerà la Penisola nella giornata di domenica creerà anche le condizioni per delle nevicate fino a bassa quota o in pianura per l'inizio della settimana dell'Immacolata.