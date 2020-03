Giuseppe Conte e il leghista Attilio Fontana non si sono mai sopportati. Ma ieri, nel giorno in cui il governatore lombardo ha chiuso la sua Regione presa alla gola dall'epidemia da coronavirus e il premier è stato costretto a inseguirlo, i due hanno innescato un'escalation di sgarbi. E scortesie.Già durante la settimana Fontana e Conte avevano duellato. Il primo a chiedere una stretta forte per fermare i contagi, a iniziare dalla chiusura dalle fabbriche visto che il 40% dei lombardi ancora usciva di casa e si...

Ultimo aggiornamento: 11:00

