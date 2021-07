Focolaio tra giovani dopo la vacanza in Puglia: il ministero avvia il tracciamento in diverse Regioni

Le feste, i giovani, i contagi. Un anno dopo, più o meno è la stessa storia: diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento dei casi di Covid che sarebbero nati da un focolaio, in particolare fra ragazzi in vacanza, in un campeggio a Manfredonia. Il ministero della Salute, si apprende, sta lavorando con le regione per individuare i contatti.

Si parla di circa 30 ragazzi positivi, e 40 in isolamento: con la variante Delta in crescita e i giovanissimi che non hanno fatto i vaccini, sale l'allerta: l'estate scorsa, molti furono i focolai dopo le vacanze (dalla Croazia alla Spagna) di adolescenti tra discoteche e lunghe notti senza mascherine né distanziamenti.

«Abbiamo allertato l'Asl di Foggia che immediatamente ha eseguito tamponi a tutto il personale, circa 60 unità. Tamponi che hanno dato esito negativo», ha detto Vincenzo Picardi, amministratore dell'African Beach, villaggio di Ippocampo, frazione di Manfredonia (Foggia), che dal 24 giugno al primo luglio scorso ha ospitato il campus estivo, da dove sarebbero partiti i contagi tra alcuni dei circa 400 ragazzi che vi hanno preso parte. «Abbiamo anche fornito all'Asl di Foggia tutti i dati in nostro possesso per eseguire un tracciamento sulle persone presenti nella struttura».

«Abbiamo provveduto - ha continuato Picardi - a sanificare tutti gli ambienti, ma questo è un protocollo che eseguiamo tutti i giorni a prescindere dall'accaduto».