Fabrizio Corona in carcere, a Live Non è la dʼUrso le immagini esclusive da San Vittore

Fabrizio Corona in carcere a San Vittore a Milano: le prime immagini dell'ex re dei paparazzi nel carcere milanese verrano trasmesse in esclusiva a 'Live - Non è la d'Urso'. Il video che ritrae Fabrizio Corona a San Vittore è stato girato dalle telecamere del programma di Canale 5 giovedì 19 settembre durante un torneo di calcio per beneficenza e saranno mandate in onda domenica 22 settembre con le testimonianze di chi ha incontrato Fabrizio Corona in carcere.

