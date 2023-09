Embrione umano sviluppato da staminali senza ovulo né spermatozoi: importante per studiare le cause dell'infertilità

È stato sviluppato dagli scienziati un embrione umano senza però ovulo né spermatozoi. Lo chiamano già "sosia" dell' embrione umano. Il suo nome corretto è embrioide ed è stato ottenuto a partire da cellule staminali non modificate dal punto di vista genetico. Simula i primissimi giorni dello sviluppo embrionale e va dunque ad aggiungersi ai tanti risultati simili ottenuti negli ultimi tempi in questo campo, con l'obiettivo di fare un po' di luce su questa primissima fase di cui si sa ancora molto poco.

Il nuovo risultato, pubblicato sulla rivista Nature da ricercatori guidati dall'Istituto Scientifico Weizmann di Rehovot, in Israele, imita la struttura 3D dell' embrione umano tra i 7 ed i 14 giorni. «Non si tratta di una novità, negli ultimi anni molti studi hanno ottenuto risultati simili, ma si tratta di continui miglioramenti», spiega all'ANSA Paolo Vezzoni, dirigente di ricerca all'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Embrioni umani sintetici ottenuti con le staminali: tecnica rivoluzionaria che esclude ovuli e spermatozoi

«Gli embrioidi non sono veri embrioni, non hanno alcuna possibilità di svilupparsi neanche se impiantati nell'utero. Vanno quindi considerati come degli importanti strumenti - dice Vezzoni, che è stato anche vicecoordinatore del Progetto Genoma Umano del Cnr diretto da Renato Dulbecco - che permettono di studiare le primissime fasi dello sviluppo, in particolare il primo mese, ancora poco indagato».

This could help determine the causes of many birth defects and infertility, develop new techniques for growing tissues and organs for transplantation, and other solutions that could change medicine forever >> https://t.co/5TKIKXSSJP (4/4) @Beroldak @noashefi @EmilieWildschu1

