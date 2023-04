Emanuela Orlandi, il fratello in Vaticano. «Speriamo in una nuova pagina della storia, ora saltino fuori i dossier»

Più di cinque ore di colloquio oggi tra Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi, e il Promotore di giustizia del Vaticano Alessandro Diddi. L'incontro è stato chiesto dal fratello della giovane scomparsa nel nulla da quarant'anni per rendere proprie dichiarazioni e offrire eventuali informazioni in suo possesso nell'ambito del fascicolo aperto dal promotore di Giustizia Vaticano a gennaio di quest'anno, a seguito di alcune recenti dichiarazioni sulla scomparsa della sorella.

Il legale: «Depositata memoria, ora saltino fuori i dossier»

«Abbiamo depositato una memoria, il Pm sta facendo il suo lavoro, credo che siano in una fase di approfondimento di questa memoria e della documentazione rilasciata in precedenza», ha detto l'avvocato Laura Sgrò, rilasciando alcune dichiarazioni alla stampa. Sgrò ha riferito che Pietro Orlandi ha incontrato Diddi in qualità di «testimone», «per questo la mia presenza non è prevista». Sgrò ha quindi aggiunto che si augura che dall'attività di indagine del pg vaticano ora «saltino fuori i dossier. È un momento importante, speriamo si riscriva una pagina di storia».

«Il promotore sta facendo il suo lavoro. Sicuramente è un momento importante dopo tanti anni anche dopo le parole che abbiamo letto stamattina in cui il promotore diceva che il Santo Padre ha dato piena libertà nelle indagini - ha sottolineato l'avv. Sgrò - L'augurio nostro è che finalmente si possa fare luce su questa vicenda e che si possa davvero scrivere una pagina di storia. Questo lo dico anche da cittadina perché oggi ho letto della volontà del promotore di voler collaborare anche con la giustizia italiana e questa è storia: sarebbe la prima volta nella storia italiana in cui il Vaticano e l'Italia, avvalendosi del Concordato, davvero in uno scambio reciproco possano mettere a disposizione l'uno dell'altro gli elementi che hanno a disposizione, per Emanuela, per questa famiglia nonostante siano passati 40 anni».L'Ufficio del Promotore ha avuto modo di confermare «la volontà della Santa Sede di fare chiarezza sulla vicenda, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Pietro Orlandi, intraprendendo ogni azione possibile al fine di giungere ad una ricostruzione accurata degli eventi, per quanto di propria competenza».