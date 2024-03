Edoardo Galli, ragazzo di 17 anni scomparso a Colico da 4 giorni. I genitori: «Forse è partito per la Russia»

Ancora nessuna traccia di Edoardo Galli, il 16enne di Colico (Lecco) sparito da casa da quattro giorni, da quando cioè giovedì 21 marzo invece di entrare al liceo scientifico “Nervi-Ferrari” di Morbegno (Sondrio) ha preso un treno in direzione Lecco-Monza-Milano.

Chi è

Il ragazzo ha il doppio passaporto, viste le origini russe della madre: idealista e pacifista, in passato aveva raccolto informazioni sulla guerra in corso in Ucraina. Da casa è sparito anche il suo sacco a pelo, che quindi probabilmente il 16enne ha portato con sé. Nei giorni precedenti alla sua scomparsa aveva fatto ricerche online che ora accrescono l’apprensione dei suoi familiari, informandosi su quanto a lungo possa resistere in montagna una persona senza cibo, sui pericoli dell’ambiente montano e sulle tecniche di sopravvivenza. Edoardo non avrebbe esperienza di vita in montagna, fatto salvo qualche escursione in Valle d’Aosta fatta in estate con i genitori.

Altezza e caratteristiche

Edoardo Galli è alto un metro e 80 centimetri, pesa circa 65 chili, ha i capelli color castano chiaro, gli occhi grigio/verdi e una piccola cicatrice sopra l’occhio destro. Al momento della scomparsa – come si legge nel post condiviso sui social dall’associazione Penelope Lombardia (che riunisce le famiglie e gli amici delle persone scomparse) – indossava un giubbotto di jeans blu scuro, un pile beige, una camicia marrone a quadretti, pantaloni beige e delle scarpe Adidas bianche con strisce blu.

Le abitudini

Normalmente indossa gli occhiali, ma talvolta porta anche le lenti a contatto. Quando è uscito di casa aveva con sé il cellulare, che però risulta spento. Non risulta che abbia portato con sé né cibo né acqua, quindi c’è la possibilità che entri in un supermercato o in un negozio per comprare generi di prima necessità: “Tenete per favore gli occhi bene aperti per poterlo riconoscere, ogni segnalazione può essere fondamentale” hanno più volte ribadito i familiari.

L'appello dei genitori

I genitori si sono rivolti anche alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, lanciando un appello: “Torna subito da noi, ti stiamo aspettando tutti a braccia aperte. Non farti nessun tipo di problema o preoccupazione, ovunque tu sia torna immediatamente a casa – hanno detto davanti alle telecamere, rivolgendosi direttamente al figlio – Siamo tutti molto preoccupati e agitati, non puoi immaginare come stiano i nonni in questo momento. Tutti qui ti vogliono bene. Per favore, cucciolo, torna a casa. Ci manchi tantissimo”.

Chiunque avvisti il ragazzo o abbia una segnalazione da fare in merito, è invitato a contattare i carabinieri di Colico al numero 0341.940106.