Governo, Di Maio vede i gruppi M5S: «Accordo con Renzi è una bufala»

«Mi auguro che un ipotetico governo Renzi-M5S non riapra i porti, o approvi lo Ius soli e vanificasse il lavoro di questi mesi. Se qualcuno al governo, se Conte, Di Maio o Beppe Grillo preferiscono Renzi , lo vadano a spiegare agli italiani». Lo ha detto il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini, ospite di «Radio Anch'io» su Radio Raiuno. «Non fanno un dispetto a me - ha aggiunto Salvini - ma agli italiani, perché mi chiedo che manovra economica faranno, che riforma della giustizia o del lavoro».

Al via la settimana decisiva per le sorti della legislatura, in attesa del discorso di domani del premier Conte in Senato. Il M5s ieri sembra avere chiuso definitivamente la porta alla riconciliazione con Salvini, e oggi Di Maio affronterà i gruppi parlamentari del Movimento per illustrare le prossime strategie. nel Movimento, cominciano però i distinguo: Fraccaro sostiene: «Non faremo accordi con Renzi Boschi , è una bufala» e Bonafede avverte: «Il M5S non si siederà mai al tavolo con loro». Salvini torna all'attacco: «L'emergenza è chiara: ci sono decine di parlamentari renziani che hanno il terrore di andare al voto». Nel Pd restano le divisioni sul percorso da intraprendere.LEGGI ANCHE --> Salvini: «Pronti a ritirare i ministri»