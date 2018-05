Mattarella convoca Conte alle 17.30. Di Maio: «Inizia la Terza Repubblica»

Giuseppe Conte è stato convocato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: salirà al Quirinale oggi alle 17.30. «Oggi comincia la terza Repubblica, ve l'avevo detto, l'avevo promesso», ha ribatido il leader del M5s Luigi Di Maio, commentando la convocazione. «Ovviamente il presidente decide ma se è stato convocato....», ha aggiunto. Soddisfazione anche in casa Lega: «Siamo pronti a partire», si legge in una nota del partito.



LEGGI ANCHE:

LEGGI ANCHE:



Prima della convocazione si era svolto un nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: un faccia a faccia durato circa un'ora nel corso del quale è stato sostanzialmente confermato il conferimento dell'incarico a Conte. E Di Maio aveva blindato il professore: LEGGI ANCHE: Pd, Martina: «L'Italia non si merita questo incubo» LEGGI ANCHE: Conte in bilico, il Colle frena. Salvini: «Se salta lui si vota»​ E Di Maio aveva blindato il professore: «Conte è e resta assolutamente il candidato premier del Movimento 5 stelle e della Lega».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono passate solo poche ore dal "caso" sul curriculum di Giuseppe Conte, che secondo fonti universitarie non sarebbe mai stato iscritto come studente negli atenei da lui citati. Prima è stato il New York Times a far sapere che il nome di Conte non risultava tra quelli che avevano frequentato la New York University, poi è stato il turno della Duquesne University di Pittsburgh e di quella di Malta, contattate dal Messaggero. Una bufera «basata sul nulla» secondo Luigi Di Maio, che ha ribadito la fiducia al candidato.Una tesi condivisa anche da, che sul suo blog ha parlato di «maligno gossip-check-up sul Professor Conte che imperversa, futile, a partire dal minuto esatto in cui si è fatto il suo nome. È il brulicame di microscopici colpi di coda, davvero un brutto spettacolo, inscenato senza alcuna regia preordinata. È la casta che decade, che si agita per puro istinto di sopravvivenza».LEGGI ANCHE: ​Conte, dopo New York anche le università di Malta e Pittsburgh: «Non ha mai studiato o insegnato ufficialmente qui»