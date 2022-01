Covid, Fauci: «Alta probabilità che il virus sia di origine naturale»

Si dibatte ancora a distanza di due anni sulle origini del virus che provoca il Covid. «L'origine del Covid-19 è con tutta probabilità naturale»: l'immunologo americano Anthony Fauci è tornato sulla questione della nascita del virus che ha causato la pandemia, parlando alla SiriusXM's Doctor Radio. «La maggior parte dei virologi molecolari - ha detto - sono fortemente convinti che le circostanze e le prove raccolte sinora puntino con molta, molta forza ad un evento naturale che ha portato al Sars-Cov2».

Fauci ha spiegato che il Covid è probabilmente emerso da un passaggio del virus dagli animali agli esseri umani: «Probabilmente il salto è avvenuto da un animale tipo un pipistrello ad un altra razza animale e poi all'uomo. Ossia in modo simile a quanto accadde per Sars-Cov1 e il Mers quando i virus sono saltati dai pipistrelli ai cammelli, agli umani».

Il consigliere medico del presidente Biden non ha però chiuso completamente la porta alla possibilità, sia pure remota, di una provenienza da un laboratorio. «Dobbiamo sempre rimanere aperti alle possibilità, ad esempio, che il virus, magari presente in un laboratorio per essere studiato, sia sfuggito per caso. Ma di nuovo la maggior parte degli esperti - ha concluso Fauci - crede ad un evento naturale».

Listen to a clip of @DrMarcSiegel's exclusive interview with Anthony Fauci, MD as they discuss the possible origins of #Covid19. Tune in for the full #exclusive interview on Doctor Radio, Wed Jan 25 at 2pm East. https://t.co/7tGfEN9fn5

— Doctor Radio (@NYUDocs) January 25, 2022