Covid, allerta focolaio a Polignano: obbligo di mascherina (sempre) in città

Focolaio di coronavirus nell'azienda ortofrutticola 'Sop', a Polignano a Mare: finora sono stati accertati 108 casi di contagio. Per far fronte all'emergenza il sindaco del centro nel Barese, Domenico Vitto, ha firmato un'ordinanza che obbliga da oggi i cittadini a indossare sempre la mascherina su tutto il territorio comunale.

L'ordinanza stabilisce inoltre che tutti gli esercizi commerciali chiudano non oltre mezzanotte e mezza. I negozi non potranno riaprire prima delle 5 del mattino. Inoltre, tutti coloro che sono in attesa dell'esito del tampone devono rispettare l'isolamento fiduciario.

