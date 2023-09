Covid, crescono i morti: +18,2% nell'ultima settimana. Ecco quando arriverà il picco

Dai dati Covid settimanali emerge «un trend in discesa per i casi gravi» e per quanto riguarda i decessi, 117 nella settimana 14-20 settembre, +18,2% rispetto alla rilevazione precedente (99), «siamo probabilmente di fronte al picco che, se non è questa settimana, sarà la prossima».

Tumori, vaccino pronto entro il 2030? Biontech: «Cinque studi in fase di sviluppo clinico avanzato»

«Il numero dei contagi sale perché aumentano i tamponi fatti, +12,5% - osserva Maruotti, analizzando il monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute - Infatti il tasso di positività cresce di poco». Secondo lo statistico i prossimi 15 giorni «saranno i più difficili per i contagi, mentre sulle ospedalizzazioni si vede che diminuiscono ma non con la stessa velocità con cui sono aumentati». Tornando sui decessi, che hanno superato la soglia simbolica dei 100, «parliamo di persone in cui probabilmente Covid si è aggiunto ad altre patologie ma - conclude - non abbiamo i dati completi. Muoiono, purtroppo, solo gli over 80».