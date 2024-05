Manila Nazzaro e Stefano Oradei a Verissimo, le immagini del matrimonio da favola a Roma: «Un figlio insieme? Sarebbe bellissimo»

Manila Nazzaro e Stefano Oradei ospiti oggi a Verissimo. Dopo le nozze principesce celebrate prima in Campidoglio e poi a Villa Miani lo scorso 13 maggio i neo sposi sono pronti a raccontare le emozioni di quel giorno a Silvia Toffanin e ai suoi telespettatori. Ma ripercorriamo la loro storia d'amore.

Manila Nazzaro chi è, la vita privata

Manila Nazzaro classe '77 nasce a Foggia. Il padre, Gianmarco, è un impiegato bancario nella città.

Manila Nazzaro sposa Stefano Oradei, le nozze a Roma: testimoni in viola, i tre abiti della sposa, gli imponenti allestimenti floreali e gli invitati vip

Nel 2005 si sposa com l'ex calciatore Francesco Cozza da cui ha avuto due figli: Francesco Pio e Nicolas. Poi è stata legata per 11 lungi anni con un altro ex calciatore, Lorenzo Amoruso. Ora ha sposato Stefano Oradei, storico ballerino di Ballando con le stelle di 40 anni.

Le nozze a Villa Miani

Il 13 maggio 2024 Manila e Stefano si sono sposati di fronte a 150 ospiti a Villa Miani a Roma. Sono stati i miei figli Francesco e Nicolas a chiederci di sposarci dopo pochi mesi che eravamo insieme», racconta Manila. E sono stati proprio loro, Nicolas e Francesco, ad accompagnarla all'altare. Dopo la romantica serenata che Stefano ha fatto a Manila domenica notte la mega festa a Villa Miani. Un imponente allestimento floreale a farla da padrone. Il viola e il bianco i colori predominanti. Poi specchi, candele e tanti cambi d'abito. Manila, così come anche le damigelle indossavano abiti di Diamond Couture. Aveva parlato di 4 abiti, uno per il campidoglio e tre per il ricevimento nella lussuosa location romana. Per adesso dai social scopriamo che per il primo ballo la showgirl indossava un classico abito di mikado di seta con scollo a barchetta e una lunga gonna con strascico. Bouquet sui toni del bianco e del viola e capelli raccolti. Poi si passa al momento del ballo e la Nazzaro diventa una fatina tutta brillante. Tra pailettes e piume Manila passa ad un corto con una profonda scollatura a cuore e capelli sciolti. Oggi a Verissimo vedremo per la prima volta in esclusiva tutte le immagini di quel matrimonio.

La famiglia si allarga?

Al settimanale diretto da Alfonso Signorini ha confessato che in lei c'è la voglia di diventare ancora mamma: «Io non ho mai nascosto la volontà di un’altra maternità, sono proprio mamma, mi ci sento proprio, Stefano impazzirebbe all’idea». “E se poi non arriva?”, si è chiesta più volte Manila. La risposta è arrivata da Stefano: «Lui mi dice: “Ma io voglio te, non voglio quello che mi vorresti o potresti dare: quello lo costruiremo assieme”. Stefano è stata la persona che più di ogni altra mi ha rassicurato»