Covid, focolaio all'ospedale Sacco di Milano: infettati 20 infermieri e alcuni pazienti, chiuso il reparto di cardiologia

Il contagio corre tra le corsie dell'ospedale Sacco di Milano. Il reparto di cardiologia del nosocomio lombardo è stato chiuso e non accetta altri pazienti, dopo che sono stati trovati casi di positività al Covid in una ventina di infermieri e in alcuni pazienti ricoverati. La chiusura del reparto è stata disposta da circa una settimana e al momento non si accettano altri malati nel reparto, come conferma all'ANSA la direttrice sanitaria dell'ospedale, Lucia Castellani.

«Abbiamo chiuso il reparto la settimana scorsa dopo che una ventina circa degli infermieri del reparto, tra sintomatici e asintomatici, è risultata positiva nonostante il rispetto assoluto delle misure di sicurezza e l'uso dei dispositivi di protezione», precisa. Probabilmente il contagio «è avvenuto all'esterno dell'ospedale - continua Castellani - Anche 5 pazienti sono risultati positivi, ora trasferiti al reparto di malattie infettive. Gli altri, risultati negativi al tampone, vengono comunque tenuti sotto stretta sorveglianza nel reparto di cardiologia, in cui ovviamente è stata fatta la disinfezione ambientale, per verificare che non risultino positivi al virus nel periodo finestra».

