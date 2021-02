Covid Italia, bollettino oggi 27 febbraio: 18.916 casi e 280 morti. Calo tasso di positività al 5,8%

Coronavirus Italia. Il bollettino di oggi 27 febbraio 2021. Sono 18.916 nelle ultime 24 ore i nuovi casi (ieri i positivi erano stati 20.499) e 280 vittime (ieri 253), secondo i dati del ministero della Salute. Sono 323.047 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 325.404 di ieri. Il tasso di positività è al 5,8%, in diminuzione rispetto al 6,3% di ieri. Sono 2.216 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, con un aumento di 22 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 163. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.372 persone, 80 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 411.966, con un incremento di 7.302.

Lazio

Su oltre 11 mila tamponi (-3.424) e quasi 21 mila antigenici per un totale di oltre 32 mila test, oggi si registrano 1.347 casi positivi (-192), 20 vittime (+1) e 1.096 guariti.

Lazio, il dettaglio del bollettino di oggi

Emilia Romagna

Sono 2.542, un dato alto in linea con quello di ieri, i nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati con 32.129 tamponi nelle ultime 24 ore. Sono 1.037 gli asintomatici e l'età media dei nuovi positivi è 41,8 anni: Bologna è la provincia con più casi (541 + 81 del comprensorio imolese), seguita da Modena con 497, poi Ravenna con 303. I guariti sono 1.047 in più rispetto a ieri, i casi attivi 40.671 (+1.463), il 94% in isolamento a casa. Sono 32 i morti nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 59 e 96 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 214 (+3), 2.178 quelli negli altri reparti Covid (+87). Per la campagna vaccinale, alle 15 sono state somministrate complessivamente 376.560 dosi. Sul totale, 135.062 sono seconde dosi.

Piemonte

Prosegue anche oggi l'aumento dei ricoverati per Covid in Piemonte: +3 in terapia intensiva, ora in totale 166, +18 negli altri reparti (1.956). È invece in calo, rispetto agli ultimi giorni, il dato dei nuovi contagi scoperti: il bollettino dell'Unità di crisi della Regione ne riporta 1.188, con un rapporto del 4,6% rispetto ai 25.766 tamponi diagnostici processati (17.978 antigenici); la quota di asintomatici risale al 37,5%. I decessi sono 14, l totale da inizio pandemia è 9.365. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.508, i guariti +654, gli «attualmente positivi» 15.630.

Lombardia

Sono 49 le persone decedute a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia, facendo salire così il totale di morti, dall'inizio della pandemia, a 28.324. I nuovi positivi sono invece 4.191 (di cui 2.447 attualmente positivi). Le persone dimesse/guarite sono invece 1.695 per un totale di 507.514.

Campania

Campania per il quarto giorno consecutivo sopra i 2mila casi di coronavirus. Sono 2.215 i casi positivi emersi nelle ultime 24 ore, 211 dei quali identificati da test antigenici rapidi. Dei 2.215 nuovi positivi, 198 sono risultati sintomatici. I tamponi del giorno sono 22.732 (di cui 4.874 antigenici). Il totale dei casi positivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 265.058 (di cui 5.750 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 2.911.080 (di cui 103.811 antigenici). Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 14 nuovi decessi, 9 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi avvenuti in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 è 4.273. Sono 911 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 185.794. In Campania sono 138 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri), 1.301 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (7 in più rispetto al dato diffuso ieri).

Liguria

Sono 351 i nuovi positivi registrati nelle 24 ore in Liguria a fronte di 4.314 tamponi molecolari effettuati, a cui si aggiungono 2.719 tamponi antigenici rapidi. Il rapporto test-positivi è pari al 4,99%. Lo si apprende dai consueti dati forniti da Regione Liguria sulla base dei dati flusso Alisa-Ministero. Nell Asl 3 genovese il maggior numero di casi (139) seguita dall'Asl1 Imperiese (83), Asl5 Spezia (52), Asl2 Savona (44), Asl4 Tigullio (33). I deceduti segnalati sono 8 (3628 da inizio pandemia) di età compresa tra i 71 e i 96 anni. Calano di due unità gli ospedalizzati: sono 641 di cui 50 in Intensiva. Venti persone sono in isolamento domiciliare, 6.717 in sorveglianza attiva. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sui 182.980 vaccini ricevuti sono state somministrate 120.043 dosi, pari al 66% del totale. 41.358 persone hanno completato l'iter vaccinale.

Umbria

Trend piuttosto confortante, nelle ultime 24 ore, in Umbria, per quanto riguarda i dati relativi alla diffusione del Covid pubblicati nel sito della Regione ed aggiornati al 27 febbraio. I nuovi positivi sono 230, in calo del 31 per cento rispetto a ieri. Scendono del 3,9 i ricoveri (ora sotto 500), aumentano i guariti e scende anche il numero degli attualmente positivi. In calo anche il tasso di positività. Si segnalano però altri sette morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.535 test antigenici e 3.669 tamponi molecolari: il tasso di positività complessivo è pari a 3,7 per cento (ieri 5,3) e del 6,26 rispetto ai soli molecolari (ieri 8,9). I guariti sono 336. I ricoverati sono 499 (20 in meno di ieri), mentre è fermo a 78 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono oggi 8.215 (113 in meno).

Abruzzo

Sono 355 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 5.080 tamponi molecolari: è risultato positivo il 7% dei campioni. Si registrano nove decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 1.698. L'incremento più consistente si registra nel Chietino (+160), seguito dal Pescarese (+84), dall'Aquilano (+55) e dal Teramano (+51). Gli attualmente positivi sono 12.723 (-8): 611 pazienti sono ricoverati in area medica (-4), 77 sono ricoverati in terapia intensiva (+3) e 12.035 in isolamento domiciliare (-8). I guariti sono 39.479 (+354). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 3.630 test antigenici.

Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia su 5.899 tamponi molecolari sono stati rilevati 327 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,54%. Sono inoltre 2.180 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 141 casi (6,46%). I decessi registrati sono 11; i ricoveri nelle terapie intensive sono 62 (ieri 56) mentre quelli in altri reparti risultano essere 355 (ieri 348). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.834, con la seguente suddivisione territoriale: 638 a Trieste, 1.415 a Udine, 594 a Pordenone e 187 a Gorizia. I totalmente guariti sono 61.663, i clinicamente guariti 1.989, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 9.568. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 76.471 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.729 a Trieste, 35.035 a Udine, 16.810 a Pordenone, 9.010 a Gorizia e 887 da fuori regione.

Sicilia

Sono complessivamente 518 su 25.929 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove gli attuali positivi sono scesi a 25.771 (826 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 21 (4.117 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e i guariti 1.323. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 734, mentre si trovano in terapia intensiva 134 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 203 a Palermo, 147 a Catania, 31 a Messina, 26 a Ragusa, 16 a Trapani, 24 a Siracusa, 38 a Caltanissetta, 19 ad Agrigento e 14 a Enna.

Puglia

Cresce leggermente ed è ancora molto alto se si considerano i test effettuati, che pure aumentano rispetto a ieri, il numero dei nuovi positivi al covid 19 oggi in Puglia, secondo quanto si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Cala leggermente il numero dei morti. Come aumenta, ma in modo più rallentato, la progressione dei guariti. Su 9.000 test effettuati per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 1.123 casi positivi: 506 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia Bat, 169 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 253 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi contagiati erano 1.104 su 8.179 tamponi. Sono stati registrati 20 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 22. In tutto i morti, da quando è cominciata la pandemia, sono 3.907. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.549.574 test. Sono saliti a 109.633 i pazienti guariti. Ieri erano 108.948 (+685). Crescono a 32.457 i casi attualmente positivi. Ieri erano 32.039 (+418). Diminuiscono i pazienti ricoverati a 1.400, ieri erano 1.410 (-10). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 145.997, così suddivisi: 55.782 nella provincia di Bari; 15.514 nella provincia di Bat; 10.803 nella provincia di Brindisi; 29.315 nella provincia di Foggia; 12.371 nella provincia di Lecce; 21.460 nella provincia di Taranto; 583 attribuiti a residenti fuori regione; 169 provincia di residenza non nota.

