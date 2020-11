Covid Italia, bollettino di oggi 4 novembre 2020: i nuovi casi superano ancora quota 30mila. I morti sono 352

Covid Italia, il bollettino di oggi 4 novembre 2020. Su circa 212mila tamponi, sono 30.550 i nuovi positivi al coronavirus in Italia. I decessi sono 352. Si registrano inoltre 67 nuove terapie intensive.

I dati delle Regioni

Lazio

Oggi nel Lazio «su oltre 26 mila tamponi (+1.131) si registrano 2.432 casi positivi (+223), 34 i decessi (+13) e 144 i guariti (-98). Nelle province si registrano 706 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24 ore. Il rapporto tra positivi e i tamponi è al 9%». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

APPROFONDIMENTI NEWS Covid Lazio, il bollettino di oggi 4 novembre: 2.432 casi positivi,... CAMPANIA De Luca sul dpcm: «Linea del governo poco responsabile e poco... COVID Dpcm, l'infettivologo Andreoni: «Misure tardive, potrebbero... VENETO Covid Veneto, Zaia chiede aiuto ai veterinari per fare i tamponi:... L'ESPERTO Covid, il virologo Palù: «Picco tra gennaio e febbraio,... FROSINONE Frosinone, ancora lunghe file al drive-in, ma da domani scatta... POLITICA Conte: «Anziani protagonisti del miracolo italiano, grazie a...

Veneto

Continua a salire la curva dei contagi in Veneto: nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.436 Nuovi positivi e 20 nuovi decessi. Lo registra il bollettino della Regione di oggi. Il totale dei positivi raggiunge così quota 65.531, i decessi 2.478. Sono 1.193 i ricoverati e 155 quelli attualmente in terapia intensiva.

Emilia Romagna

Non calano i contagi in Emilia-Romagna. Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, si sono registrati 62.914 casi di positività, quindi altri 1.758 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.401 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 9,5%. Purtroppo, si registrano 12 nuovi decessi: 3 in provincia di Modena (una donna di 87 anni e due uomini, entrambi di 89 anni), 2 in provincia di Parma (un uomo di 86 anni e una donna di 87), 3 in provincia di Reggio Emilia (due donne di 88 e 91 anni e un uomo di 72 anni), 2 in provincia di Ferrara (due donne, rispettivamente di 96 e 73 anni) e 2 nel territorio di Cesena (una donna di 97 anni e un uomo di 86). Non si registrano decessi nelle province di Bologna, Piacenza, Imola, Ravenna, Forlì e Rimini. Dall'inizio dell'epidemia i morti complessivi in Emilia-Romagna sono 4.699.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati riscontrati 994 nuovi casi di Coronavirus su un totale di 6.196 test analizzati. Si tratta di una diminuzione rispetto all'impennata registrata ieri con 1.163 i nuovi casi su 5.955 test. Oggi sono stati registrati anche 10 decessi, due in meno rispetto a ieri. I nuovi positivi sono 373 in provincia di Bari, 79 in provincia di Brindisi, 123 nella provincia BAT, 229 in provincia di Foggia, 26 in provincia di Lecce, 153 in provincia di Taranto, 11 sono residenti fuori regione. I 10 decessi sono avvenuti 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 579.259 test; 14.233 sono i casi attualmente positivi

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 436 nuovi contagi (5.033 tamponi eseguiti) e 3 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 12.264, di cui: 3.960 a Trieste, 4.630 a Udine, 2.242 a Pordenone e 1.298 a Gorizia, alle quali si aggiungono 134 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 6.062. Salgono a 40 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 215 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 414, con la seguente suddivisione territoriale: 214 a Trieste, 98 a Udine, 91 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 5.788, i clinicamente guariti 81 e le persone in isolamento 5.726.

Ultimo aggiornamento: 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA