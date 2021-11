Covid Italia, bollettino oggi 17 novembre 2021: i dati delle Regioni

Covid Italia, il bollettino di oggi 17 novembre 2021.

I dati delle Regioni

Veneto

Il Veneto sfiora 1.500 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore, con 1.435 contagi che portano il totale a 494.726. Lo riferisce il bollettino regionale. L'incidenza su 85.207 tamponi (21.472 molecolari e 63.735 rapidi) è dell'1,68%. Vi sono 7 vittime, che portano il totale dei decessi a 11.888. In forte crescita (+708) gli attuali positivi, che sono 17.648, e i ricoveri nei reparti ordinari (+24), che sono 349. Scendono (-3) le terapie intensive, con 62 pazienti.

APPROFONDIMENTI REGOLE Natale in zona gialla? Regole su mascherine, negozi e ristoranti LA PREVENZIONE Napalm e lanciafiamme, De Luca rispolvera i suoi slogan:... COVID19 Covid, bollettino Veneto: quasi 1.500 contagi in 24 ore e 7 morti.... LO STUDIO J&J, i dati sul vaccino: «Efficace all'81% contro i... POLITICA Covid, Fedriga: «Non è giusto che i vaccinati abbiano... CRONACA Luca Zaia: «Tra due settimane avremo 100 ricoverati in terapia... ADNKRONOS D’Amato (Lazio): pandemia ha insegnato che fattore tempo è...

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.819 tamponi molecolari sono stati rilevati 651 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,38%. Sono inoltre 14.238 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 36 casi (0,25%). Nella giornata odierna si registrano 6 decessi: una donna di 93 anni di Trieste deceduta in una residenza per anziani; un uomo di 91 anni e uno di 85 entrambi di Trieste deceduti in ospedale; un uomo di 89 anni di San Canzian d'Isonzo deceduto in ospedale a Gorizia; una donna di 88 anni di Lignano Sabbiadoro deceduta in ospedale a Udine e una donna di 72 anni di Pagnacco deceduta in ospedale a Udine. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 178. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Puglia

Oggi in Puglia si registrano 379 nuovi casi di Coronavirus (1,7% dei 22.116 test) e 2 morti. La maggioranza dei casi è stata individuata nella provincia di Bari (120), seguono Taranto (89), Lecce (59) e Foggia (44). Nelle provincia Barletta-Andria-Trani Bat sono stati individuati 37 casi, nel Brindisino 18. Altre tre casi riguardano residenti fuori regione e per altri nove la provincia di appartenenza è in corso di definizione. Delle 3.784 persone attualmente positive 160 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.

Calabria

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 197 i nuovi contagi registrati (su 4.437 tamponi effettuati), +143 guariti e 2 morti (per un totale di 1.472 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +52 attualmente positivi, +46 in isolamento, +7 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 10).

Umbria

Crescono del 30 per cento i nuovi casi Covid giornalieri in Umbria, 96 nell'ultimo giorno rispetto ai 74 di martedì. Resta però invariato il numero dei ricoverati in ospedale 45, ma salgono a sei, da cinque, i posti occupati nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul portale della Regione. Sempre nell'ultimo giorno non sono stati registrati nuovi morti per il virus. I guariti sono stati invece 84, con gli attualmente positivi ora 1.565, 12 in più. Sono stati analizzati 2.547 tamponi e 7.083 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,99 per cento (0,5 martedì).

Basilicata

In Basilicata sono 40 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (tutti residenti) su un totale di 951 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati nella giornata di ieri sono 25. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 23 (-2) e di questi 2 (+1) sono in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 963 (+15).