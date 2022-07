Covid, il bollettino oggi 11 luglio: 37.756 casi e 127 morti, tasso di positività al 20%

Covid, il bollettino di oggi lunedì 11 luglio. Sono 37.756 i nuovi casi di Covid e 127 i morti in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 188.153 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che portano il tasso positività al 20%, in calo rispetto a ieri quando era al 26,3%. In aumento i ricoverati con sintomi (+410 da ieri per un totale di 9.454), e le persone in terapia intensiva (+10 da ieri per un totale di 360). Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.304.018, rispetto a ieri 3.946 in più. Lo evidenziano i dati del ministero della Salute. In totale sono 19.523.262 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.233. I dimessi e i guariti sono 18.050.011, con un incremento di 79.688

