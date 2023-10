Covid, il bollettino: 44.139 contagi e 137 morti nell'ultima settimana. Casi in aumento del 13%

Covid, il bollettino: casi e morticontinuano ad aumentare in Italia.

Tasso di positività 16,3%

In lieve aumento il tasso di positività. Nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre è stato pari al 16,3%, 0,9 punti percentuali in più rispetto alla settimana precedente (15,4%). In aumento i tamponi effettuati, 270.748, +7,8% rispetto alla scorsa rilevazione (251.160).

In Abruzzo oltre mille in 7 giorni

I nuovi casi di Covid-19 in Abruzzo tornano dopo mesi a superare quota mille in una settimana: sono 1.035 quelli accertati nel periodo tra il 30 settembre e il 6 ottobre, contro i 774 dei sette giorni precedenti. Si registra un decesso recente: il bilancio delle vittime sale a 3.994. In aumento i ricoveri. Gli attualmente positivi sono 2.671 (+472 rispetto a venerdì scorso): 63 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica (+8) e 3 sono in terapia intensiva (+3). I guariti sono 661.556 (+562). Il totale dei casi sale a 668.221 (42.798 le reinfezioni): 135.608 sono residenti in provincia dell'Aquila (+172), 192.685 in provincia di Chieti (+435), 159.675 in provincia di Pescara (+152), 158.216 in provincia di Teramo (+244) e 13.633 sono residenti fuori regione (+14), mentre per 8.404 sono in corso verifiche sulla provenienza (+18).