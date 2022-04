Covid, il bollettino di oggi 10 aprile: 53.253 nuovi casi e 90 morti, positività al 15,1%

Bollettino Covid Italia. Sono 53.253 i nuovi casi di Covid-19, in calo rispetto ai 63.992 di ieri. I decessi sono stati 90, contro i 112 di ieri, per un totale di 160.748 dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 352.265, contro i 438.449 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 15,1 per cento, contro il 14,6 per cento di ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 465 (+3). I ricoverati con sintomi nei reparti sono 10.038, 15 in più rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 45.139.

