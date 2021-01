«C’è stata una reazione avversa al vaccino nei confronti di una giovane infermiera. Comunque le sue condizioni sono buone». E dirlo è il direttore sanitario della Asl, Maurizio Brucchi, resposabile delle vaccinazione. «È il secondo caso di sindrome di Bell o leggera paresi facciale che si manifesta in Abruzzo - continua Brucchi – su 9.429 vaccini fatti». Il primo episodio si era verificato qualche giorno fa ad un operatore socio sanitario dell’Aquila. Ieri è successo al Mazzini di Teramo. La sindrome di Bell, spiega il direttore, che non è nulla di importante e si risolve completamente con una cura nel giro di pochi giorni.

«Tutti i vaccini e i medicinali possono avere degli effetti collaterali – rassicura Brucchi – Che questo vaccino è sicuro a dirlo sono i numeri: su quasi 10mila persone sono due reazioni avverse e di leggerissima entità. L’ infermiera comunque sta bene. Al momento è ricoverata nel reparto di neurologia per fare degli accertamenti e una Tac. Il ricovero, pur se non necessario, si è reso necessario solo a cercare di capire se la paresi è collegata al vaccino o solo una casualità e le cause fanno certe altrove».

