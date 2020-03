Coronavirus, Asl Viterbo: “Nuovo caso a Belcolle, messe in atto tutte le misure necessarie”. Un caso di positività al COVID-19 è stato comunicato dallo Spallanzani questa mattina alla Asl di Viterbo, in attesa del test di conferma che, come da prassi, viene effettuato presso l’Istituto Superiore di sanità.LEGGI ANCHE Coronavirus, primo caso a Velletri: è un operaio stranieroLa persona in questione è un professionista che opera presso l’ospedale Belcolle, nel reparto di...

