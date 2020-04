Coronavirus, i vescovi contro il nuovo decreto Conte, niente via livera alle messe: «Si viola la libertà di culto»

Coronavirus, la Cei, la Conferenza episcopale italiana, l'assemblea permanente dei vescovi italiani, accusa il nuovo decreto Conte per la fase 2: «Si viola la libertà di culto». «I Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l'esercizio della libertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l'impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale». Lo afferma la Cei in una nota dal titolo «Il disaccordo dei vescovi» sui contenuti del Dpcm sulla 'Fase 2' illustrato dal premier Giuseppe Conte. Questo perché nel nuovo decreto non c'è alcun via libera alle messe. Dal 4 maggio saranno permessi i funerali, ma con la sola presenza dei familiari del defunto, per un massimo di 15 persone.

Eppure, i Vescovi del Paese, dal nord al sud, si erano già organizzati per riprendere dal 4 maggio una celebrazione delle messe con un numero limitato di fedeli. Ogni vescovo e sacerdote aveva già pensato a come organizzare le messe domenicali, nel rispetto delle norme, con le distanze di sicurezza.

Tra i Vescovi c'era anche chi, come mons. Mogavero, aveva pensato persino ad organizzare turni e messe con prenotazione pur di non creare assembramenti. Da Piacenza, la città più colpita per numero di morti da Covid, il vescovo aveva già pensato al massimo rigore, anche al momento della comunione, pensando alla distribuzione dell'ostia tra i banchi e dopo rigorosa igienizzazione delle mani davanti si fedeli. Per evitare assembramenti, Vescovi e sacerdoti avevano anche già preventivato di fare più messe al giorno oltre alle ordinarie, sia feriali che festive.

