Coronavirus, altre 20 suore positive: contagiato tutto l'istituto di Grottaferrata

Sono risultate positive altre 20 suore e un addetto al servizio di sorveglianza. «Praticamente è positivo tutto l'Istituto di Grottaferrata ed è necessario proseguire l'isolamento in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali». Lo dichiara in una nota l'Assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Ieri erano risultate positive 40 suore della stessa comunità di Grottaferrata, per questo era stato isolato l'Istituto Figlie di San Camillo di via Anagnina, una di queste è ricoverata.

Coronavirus, 59 suore positive, una è grave. «Nessun contagiato fuori dai loro conventi»



