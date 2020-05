Sia pure in ritardo, quando ormai le decisioni sulle riaperture sono state prese, arriva la prima "pagella" sulle Regioni, stilata dalla cabina di regia (Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità), sulla base dei 21 indicatori che ogni settimana dovranno vigilare se l'epidemia sta ripartendo. Nella sintesi appena diffusa emerge che Veneto e Friuli Venezia-Giulia sono tra le Regioni promosse con un'incidenza settimanale dei contagi per ogni 100.000 abitanti "intermedia-alta" per il Veneto (7.87) e "intermedia-bassa" per il Friuli (2.88). Per avere un parametro di riferimento la Campania è indicata come "bassa" a 1.33 e il Molise è indicato "alto" a 27.16.

Situazione di moderato allarme per la Lombardia: «Bassa probabilità di aumento di trasmissione ed un moderato/alto impatto sui servizi assistenziali, ma si assiste ad una riduzione dei segnali di sovraccarico dei servizi sanitari. In questa Regione rimane elevato il numero di nuovi casi segnalati ogni settimana seppur in diminuzione».

A sorpresa, segnalazione di moderata attenzione anche per due regioni dove il numero dei contagi è molto basso: Umbria, a causa dell'indice di trasmissione che è andato oltre a 1 (ma il documento precisa che si tratta di una situazione momentana) e il Molise, a causa di un focolaio legato a un funerale che ha causato decine di infetti ma che è già stato isolato.

