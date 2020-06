Virus, bollettino Lombardia: 237 nuovi positivi, calano morti e ricoveri. Bene Milano

Con 11.355 tamponi effettuati, la Lombardia registra 237 (ieri 187) nuovi casi di Coronavirus (che in totale sono 89.442). È di 29 invece il numero dei morti in un giorno, che salgono quindi complessivamente a 16.172. Calano invece ancora i ricoveri: sono 131 in terapia intensiva (-35) e 2.995 negli altri reparti (-26).

Aumentano i guariti in Lombardia in sole 24 ore: i guariti sono 53.046, +239 rispetto a ieri. Diminuiscono anche le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 131, 35 in meno. I ricoverati non in terapia intensiva flettono con meno velocità: 2.995, -26 nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 777.477, +11.355.

A MILANO 14 NUOVI CASI

Sono 37 i nuovi casi positivi al coronavirus nell'area della provincia di Milano, di cui 14 in città. È quanto si legge nel bollettino di Regione Lombardia sull'andamento dell'epidemia. Le province di Bergamo e Brescia fanno registrare un dato peggiore con rispettivamente 77 e 51 contagi. Seguono Monza Brianza (+28) e Como (+10). Sotto la doppia cifra i nuovi positivi nelle restanti province: Lodi +7, Cremona +6, Varese e Lecco +5, Pavia +3, Mantova +2 e Sondrio +1.

