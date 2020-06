Coronavirus Italia, bollettino 23 giugno: 122 nuovi contagi e 18 morti

Sono 122 i nuovi casi di Coronavirus in Italia in base al bollettino del 23 giugno 2020. I contagi totali salgono così a 238.833. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 18 (gli stessi dati erano stati registrato il 2 marzo scorso all'inizio dell'epidemia) e portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 34.675. I guariti sono ad oggi complessivamente 184.585, 1.159 più di ieri.

l numero totale di attualmente positivi è di 19.573, con una decrescita di 1.064 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 115 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 12 pazienti rispetto a ieri.

1.853 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 185 pazienti rispetto a ieri.

17.605 persone, pari al 90% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 12.903 in Lombardia, 1.870 in Piemonte, 1.089 in Emilia-Romagna, 564 in Veneto, 337 in Toscana, 255 in Liguria, 886 nel Lazio, 493 nelle Marche, 141 in Campania, 190 in Puglia, 51 nella Provincia autonoma di Trento, 71 in Friuli Venezia Giulia, 391 in Abruzzo, 132 in Sicilia, 89 nella Provincia autonoma di Bolzano, 12 in Umbria, 15 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 28 in Calabria, 43 in Molise e 8 in Basilicata.

