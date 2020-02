Volantini di Forza Nuova davanti ai negozi cinesi: «Comprate prodotti italiani»

Volantini fuori dai locali cinesi con l'invito di «comprare prodotti italiani». Blitz di Forza Nuova nella notte a Brescia. Esponenti del gruppo di destra hanno attaccato volantini all'esterno di attività cinesi in seguito al coronavirus. «Cogliamo l'occasione per consigliare oggi più che mai di sostenere i prodotti locali e le attività italiane» ha scritto Forza Nuova. «Comprare italiano è un dovere morale. Per godere della sicurezza assoluta a livello di qualità, per tutelare l'industria e la manifattura, per aiutare l'economia italiana in un periodo nel quale molte nazioni ricorrono a dazi protezionistici» è il messaggio attaccato sulle vetrine di negozi orientali della città.

Le due scienziate italiane che hanno isolato per prime il coronavirus

Gli angeli della ricerca, le due scienziate italiane che hanno isolato per prime il coronavirus



Ultimo aggiornamento: 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA