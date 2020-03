Coronavirus, "Quarantena" oltre il 3 aprile. De Micheli: «Non lo escludo». Lo spread sfonda quota 300

Coronavirus, il governo pensa di estendere i provvedimenti per limitare il Covid-19 oltre il 3 aprile. «Non lo escludo»: lo ha detto la ministra dei trasporti Paola De Micheli a Agorà su Rai3 rispondendo alla domanda se il governo pensa di estendere le limitazioni imposte per contenerene l'epidemia oltre il 3 aprile. «Valuteremo sulla base dei numeri» ha detto «sono valutazioni che faremo nei prossimi giorni ma non lo escludo».

Sale il numero dei medici deceduto per il Covid-19. È deceduto oggi il segretario della Federazione dei medici di Medicina generale (Fimmg) di Lodi, Marcello Natali. La notizia è confermata dalla stessa Fimmg. Natali aveva 57 anni e non aveva particolari gravi patologie pregresse. Dopo il ricovero a Cremona, era stato trasferito a Milano e ricoverato intubato in terapia intensiva per una grave polmonite bilaterale. Natali esercitava la sua attività di medico di famiglia nell'area di Codogno.

Borsa, lo spread Btp-Bund sfonda quota 300. Lo spread tra Btp e Bund sfonda la soglia dei 300 punti base a 306, rivedendo i massimi da novembre 2018. Il rendimento del decennale del Tesoro è salito al 2,76%.

Oms, quasi 180 mila casi nel mondo, 64.189 in Europa. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) registra oggi 179.112 casi confermati di Covid19, di cui 11.526 nelle ultime 24 ore, con 7.426 morti (475 nuove). Per quanto riguarda la regione europea, sono 64.189 i casi confermati totali (8.507 nelle ultime 24 ore) con 3.108 morti (428 nuove).

Nel frattempo la progressione del virus Covid-19 in Cina ha avuto ieri 13 nuovi casi: uno solo a Wuhan (per il secondo giorno di fila) e 12 importati, di cui cinque nel Guangdong, tre a Pechino e a Shanghai e uno nel Sichuan. I contagi di ritorno sono saliti a 155, si legge nel bollettino della Commissione sanitaria nazionale, secondo cui gli 11 morti aggiuntivi sono tutti nell'Hubei. I casi totali confermati si sono portati a 80.894 alla fine di martedì, di cui 8.056 pazienti ancora sotto trattamento, 3.237 morti e 69.601 dimessi dagli ospedali. Il tasso di guarigione è salito all'86%.

In Usa supera i seimila casi, 118 morti. Il presidente Usa Donald Trump ha lanciato un piano da mille miliardi di dollari per salvare l'economia statunitense dopo l'accelerata del virus: nelle ultime ore il numero di casi di coronavirus negli Usa ha superato quota 6.000 e il bilancio delle vittime è arrivato a 118.

Corea del Sud, altre 93 nuove infezioni. La Corea del Sud ha registrato 93 nuovi casi di coronavirus, in base ai bollettino aggiornato a ieri sera, in rialzo sugli 84 di lunedì e i 74 di domenica, ma sempre sotto quota 100 per il quarto giorno di fila. Secondo gli aggiornamenti forniti dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), il totale delle infezioni è salito a 8.413. I decessi si sono attestati a 84, di cui il 71% costituito da persone con più di 70 anni. Il tasso di mortalità sfiora l'11% nel caso degli ottantenni e oltre.

Turchia: primo morto, 98 casi di contagio. Il ministro della Salute di Ankara, Fahrettin Koca, ha confermato la notizia di un primo decesso per coronavirus in Turchia e ha riferito di 98 casi accertati di contagio, 51 dei quali nuovi. Il paziente deceduto aveva 89 anni, secondo quanto riportato da Anadolu.

Crolla il mercato dell'auto: -7,2% in Europa a febbraio. Anche a febbraio le vendite di auto sono in calo in Europa. Le immatricolazioni- secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei- sono state 1.066.794, il 7,25 in meno dello stesso mese del 2019. Il bimestre si chiude con 2.202.010 vetture vendute, con una flessione del 7,3% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso.

Sono 74.852 le vetture immatricolate in Europa (Ue, Efta e Uk) a febbraio da Fiat Chrysler Automobiles, in calo del 6,9% rispetto allo stesso mese del 2019. La quota è pari al 7%, stabile rispetto a un anno fa. Nei primi due mesi del 2020, Fca ha venduto 142.971 vetture, il 6,6% in meno dello stesso periodo dello scorso anno. La quota aumenta dello 0,1% al 6,5%.



