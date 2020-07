Coronavirus, bollettino oggi 27 luglio: 170 nuovi contagi, malati in aumento, 5 morti nelle ultime 24 ore

Sono 170 i nuovi contagi di Coronavirus in base al bollettino del 27 luglio 2020. Ieri se ne erano registrati 255. Per il quarto giorno consecutivo le vittime sono 5 e la Lombardia non registra deceduti. In tutto i decessi per Covid-19 sono stati 35.112. In totale i contagiati dall'inizio dell'emergenza sono 246.286. Cresce di 16 unità il numero di attualmente positivi: i malati sono ad oggi 12.581. I guariti sono 147 per un totale di 198.593 da inizio pandemia.

I 5 decessi sono stati registrati in Piemonte, Lazio, Puglia, Abruzzo e Sardegna.



Lazio

Ad oggi nel Lazio sono 944 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 742 sono in isolamento domiciliare. Mentre 202 persone sono ricoverate, di cui 9 in terapia intensiva. Infine, 861 persone sono decedute e 6.762 guarite. In totale sono stati esaminati 8.567 casi.

Piemonte

Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 nella giornata di oggi. Il totale è di 4127 deceduti risultati positivi al virus: 678 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 372 Novara, 1821 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Sono, invece, 31.610 (+4 rispetto a ieri, tutte asintomatiche, derivanti da 2 screening e 2 contatti di caso) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, 4097 Alessandria, 1883 Asti, 1054 Biella, 2921 Cuneo, 2808 Novara, 15.971 Torino, 1351 Vercelli, 1152 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 268 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 105 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 5, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 141 (-2 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 656. I tamponi diagnostici finora processati sono 487.189, di cui 267.416 risultati negativi.

Emilia Romagna

Nessun morto e 33 nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna: 21 le persone asintomatiche individuate nell'ambito delle attività di contact tracing e screening. La gran parte dei nuovi contagi, quasi il 70% complessivamente e la totalità degli asintomatici, sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall'estero o all'azione di controllo in settori come logistica e lavorazione carni, che ha portato in provincia di Modena a individuare 7 dei 9 casi di oggi. I tamponi effettuati da ieri sono 4.828, per un totale di 617.813. A questi si aggiungono anche 1.129 test sierologici. I guariti salgono a 23.814 (+21). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi sono 1.456 (+12). Restano 4 i pazienti in terapia intensiva, salgono a 77 (+2) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

