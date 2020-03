Coronavirus, da mercoledì notte iniziano a chiudere tutti i benzinai

Dopo la fila ai supermercati, potrebbero arrivare le code anche ai benzinai. E' l'ennessimo effetto negativo del coronavirus. «Noi, da soli, non siamo più nelle condizioni di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria, né la sostenibilità economica del servizio. Di conseguenza gli impianti di rifornimento carburanti semplicemente cominceranno a chiudere: da mercoledì notte quelli della rete autostradale, compresi raccordi e tangenziali; e, via via, tutti gli altri anche lungo la viabilità ordinaria». Lo annunciano in una nota Faib (Confesercenti), Fegica (Cisl), Figisc/Anisa (Confcommercio).

Coronavirus, tabaccai, tintorie e profumerie aperte: ecco perché

Roma, assalto ai supermercati: clienti in fila prima dell'apertura



Ultimo aggiornamento: 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA