Coronavirus: mobilitazione dei benzinai, Gisc-Confcommercio non aderisce

TREVISO - Il Gruppo Gisc-Confcommercio dei distributori di carburante della provincia di Treviso informa che (a differenza di altre sigle) non ha aderito ad alcuno sciopero o forma di protesta. La mobilitazione dei distributori, ricordiamo, è stata annunciata da Faib (Confesercenti), Fegica (Cisl), Figisc/Anisa (Confcommercio).I distributori di carburante aderenti al Gruppo Gisc saranno regolarmente in funzione per garantire un servizio essenziale in un momento di grave emergenza per la salute pubblica.





© RIPRODUZIONE RISERVATA