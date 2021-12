Qualcuno di loro ammette: “Filosofia è pazzia sono gemelle siamesi fin dai tempi del’Antica Grecia, e noi siamo i più pazzi di tutti”. Ed eccoli, soddisfattissimi, i terrapiattisti del No (o Nì) Vax e del No Pass il

giorno dopo la grande adunata a Torino. Guidata da sapientoni del calabro di Massimo Cacciari (assente all’ultimo minuto ma “immanente” e vero guru della compagnia) a Giorgio Agamben (che l’altro giorno in Senato, ha citato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati