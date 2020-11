Conte: «Presto nuove misure per sostegno a economia. Sfida insidiosa, facciamo squadra»

L'impatto della pandemia richiede «un impegno finanziario prolungato nel tempo e anche più corposo di quanto sin qui fatto». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso del suo intervento all'assemblea della Fipe. «Il governo è già al lavoro per ulteriori provvedimenti di sostegno e ulteriori risorse», assicura il presidente del Consiglio. «Ci rendiamo conto che quanto sin qui fatto non è sufficiente».

Zona rossa e arancione, Boccia alle Regioni: «Un lockdown nazionale non è più proponibile»

«Abbiamo adottato misure per contenere al massimo il contagio - dice Conte - Dopo la prima battaglia contro il virus, quella che abbiamo di fronte è una sfida non meno insidiosa che nessuno può vincere da solo. Commercianti, esercenti, imprese, istituzioni, singoli cittadini devono fare squadra».

Gli incentivi

«L'affitto per i commercianti è un costo importante, gravoso per chi opera nelle aree più esposte alla crisi. Sono consapevole di quanto sia sentito questo tema, incontro spesso tanti singoli esponenti di questa categoria. Dobbiamo ragionare su schemi di incentivazione fiscale senza penalizzare i proprietari di immobili», assicura Conte. «Penso che un'alterazione delle abitudini di vita dei cittadini potrebbe arrivare dal fatto che si sta facendo grande ricorso agli acquisti online - riflette poi il premier - questo può ridefinire alcune filiere economiche. Dobbiamo mantenere in equilibrio il settore commerciale, altrimenti sarà difficile intervenire dopo».

Vaccino Covid, annuncio di Pfizer: «Il nostro è efficace al 95%». Test su 43.500 persone senza problemi

Il messaggio alle Regioni sulle zone rosse

«Ci premono i tempi dei contenimenti del contagio - ha sottolineato il premier riferendosi alla diatriba con le Regioni sul numero di indicatori da utilizzare per la definizione del rischio delle varie zone - Il sistema per parametri ci consente interventi mirati e di introdurre misure restrittive che siano limitate nel tempo e ben dosate sull'effettivo livello di rischio dei territori. Cerchiamo così di contenere e limitare il contagio».

Disagio socio-politico

Quindi la riflessione: «È una fase evidentemente difficile della nostra storia repubblicana, un momento molto complesso dal punto di vista economico e sociale. C'è un disagio diffuso sociale e anche psicologico da parte di tanti cittadini e operatori economici. Dobbiamo tenerne conto: quanto più rapidamente riusciremo a contenere il contagio, tanto più rapidamente potremo ridare la fiducia necessaria a ripartire. Ci premono i tempi di contenimento del contagio».

Il recovery

Sempre in ambito economico ha sottolineato: «Il piano nazionale di Ripresa e resilienza potrà far leva sulle ingenti risorse del Recovery fund. Anche in queste ore stiamo lavorando al budgetary plan: lo approveremo internamente e lo presenteremo a Bruxelles».

