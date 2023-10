Concorso Ministero ambiente 2023, 298 posti a tempo indeterminato: requisiti e prove per diventare funzionari

Concorso pubblico indetto dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase). A disposizione 298 posti a tempo pieno e indeterminato. Il concorso è destinato ai laureati: c'è tempo fino al 25 novembre 2023 per le domande.

Le figure ricercate

Il bando prevede 298 posti a tempo pieno e indeterminato, inquadrati nei ruoli del ministero dell’ambiente della sicurezza energetica nell’area funzionari.

Ecco tutte le figure.

218 funzionari a elevata specializzazione tecnica

14 funzionari nel settore dell’architettura e pianificazione territoriale urbanistica

24 funzionari nel settore dell’ingegneria civile, gestionale ed energetica

40 funzionari nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, mineraria e della geologia

10 funzionari del settore dell’informatica e delle scienze statistiche

10 funzionari nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali

10 funzionari nel settore della comunicazione pubblica

6 funzionari nel settore delle scienze chimiche

6 funzionari nel settore delle scienze fisiche

92 funzionari nel settore delle scienze economiche

6 funzionari nel settore delle scienze biologiche

80 funzionari

15 funzionari nel settore dell’ingegneria per l’ambiente il territorio, energetiche nucleare, gestionale, civile

20 funzionari nel settore dell’economia e contabilità pubblica

5 funzionari nel settore delle scienze biologiche e biologia

5 funzionali nel settore delle scienze chimiche

10 funzionari nel settore dell’ingegneria mineraria

Cinque funzionari nel settore delle scienze naturali, ambientali, agrarie forestali

15 funzionari nel settore delle scienze statistiche, l’informatica, la società dell’informazione

5 funzionari nel settore della comunicazione pubblica, del giornalismo, dell’editoria

I requisiti

I requisiti sono la cittadinanza italiana, la maggiore età, il godimento di diritti civili e politici, idoneità fisica e il possesso di titoli di studio dei profili professionali sopra indicati. In tutti i casi è richiesta una laurea generale o specialistica e con elevata specializzazione tecnica. Per i 218 funzionari elevata specializzazione è richiesta la laurea magistrale, mentre per gli 80 funzionari semplici è possibile accedervi sia con laurea che con laurea magistrale specifica.

Le modalità del concorso

Ma come si svolge il concorso? Per i funzionari a elevata specializzazione è prevista una prova preselettiva secondo la propria disciplina, una prova scritta, una prova orale e la valutazione di titoli. Per i funzionari semplici è prevista una “procedura semplificata” che prevede una prova scritta e disciplina, una prova orale e una valutazione dei titoli. Le prove saranno svolte mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, mentre le prove orali si svolgeranno in un’aula aperta al pubblico con un’ampia capienza.

Il bando e come candidarsi

Per partecipare al concorso Mase bisogna inviare la domanda per via telematica, autentificata precedentemente sul Portale inPA, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, attraverso la propria identità digitale di tipo SPID, CIE, CNE o eIDAS. La domanda va inviata entro il 25 novembre 2023. Per essere valido il modulo deve contenere il documento che accerta il versamento della quota di partecipazione di 10 euro.