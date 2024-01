Concorso per consigliere e assistente parlamentare: come fare domanda, stipendio, requisiti e bando

Sono stati pubblicati due concorsi per un posto in Parlamento.

Il primo è per assistente parlamentare, l'altro per consigliere. Posti ambiti, sia per lo stipendio ma anche perché in un caso possono presentare richiesta anche i diplomati (e questo allarga, naturalmente, la platea delle persone che possono candidarsi). I bandi sono stati resi noti da pochi giorni e c'è già la possibilità di presentare domanda attraverso il portale ad hoc creato dalla Camera dei Deputati. Si dovrà seguire una procedura rigorosa ed essere in possesso di alcuni elementi chiavi per far sì che la propria domanda venga ammessa.

Concorso docenti, come funziona la prova scritta? Dai quesiti alla sede d'esame, cosa sapere

Concorso per assistente parlamentare

Il nuovo bando indica che si stanno cercando cento diplomati da assumere a tempo pieno e indeterminato come Assistente parlamentare (codice C14). Che diventeranno dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle procedure di reclutamento. I requisiti richiesti non sono molto stringenti.

Requisiti

Oltre i requisiti generici necessari per accedere alle procedure concorsuali, come la maggiore età e la cittadinanza italiana, è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Come presentare domanda

La domanda può essere presentata attraverso il sito. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica compilando il format. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 26/02/2024 entro le 18:00.

Per partecipare al concorso bisogna essere in possesso di:

SPID

PEC intestata a chi presenta domanda

Le prove

Gli esami consistono in una prova selettiva, due prove scritte e una prova orale. La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie oggetto del bando. Come viene valutata? Si parte da base 60, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta omessa.

Le prove scritte sono due:

La prima prova consiste nella risposta a un questionario, composto da quattro quesiti a risposta aperta, di cui due concernenti Elementi di diritto costituzionale; uno concernente Elementi di diritto parlamentare e uno concernente la Storia d’Italia dal 1861 ad oggi. Il tempo a disposizione è di tre ore; La seconda prova consiste nella risposta a un questionario, composto da quattro quesiti a risposta aperta, di cui uno concernente la materia Sicurezza nei luoghi di lavoro; uno concernente la materia Prevenzione incendi; uno concernente la materia Primo soccorso e uno concernente Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale. Il tempo a disposizione è di tre ore.

Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell’aggiornamento culturale del candidato nelle materie oggetto del bando.7

I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di un’ulteriore lingua straniera tra quelle indicate

La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l’idoneità i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.

Le materie da studiare

Queste le materie oggetto della prova preselettiva:

Quesiti attitudinali relativi alla comprensione verbale e al ragionamento verbale

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Primo soccorso

Prevenzione incendi

Lingua inglese

Queste le materie oggetto delle prove scritte:

Prima Prova (questionario composto da 4 quesiti a risposta aperta):

Elementi di diritto costituzionale

Elementi di diritto parlamentare

Storia d’Italia dal 1861 ad oggi

Seconda Prova (questionario composto da 4 quesiti a risposta aperta):

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Prevenzione incendi

Primo soccorso

Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale

Queste le materie oggetto della prova orale:

Elementi di diritto costituzionale

Storia d’Italia dal 1861 ad oggi

Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale

Competenze informatiche e web di base

Lingua inglese

Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa:

Francese

Spagnolo

Tedesco

Russo

Portoghese

Cinese

Arabo

Stipendi

L'assistente parlamentare ha una retribuzione all'ingresso pari a 33.804 euro all'anno, come riportato sul sito del Senato. Mentre il consigliere parlamentare percepisce 76.096 euro annuali. L’assistente parlamentare europeo, invece, ha una retribuzione più alta. Gli stipendi invece possono arrivare fino a 7.000 euro al mese, a questi poi si aggiungono tutta una serie di tutele.