Concorso ministeri, 1.110 posti a tempo indeterminato: domande entro gennaio per Difesa, Maeci e Agricoltura. Requisiti e bandi

In scadenza i termini per la presentazione delle candidature per 1.110 posti a tempo indeterminato nei ministeri.

Si va dai 267 posti di funzionari del Ministero della Difesa ai 381 di quello degli Affari Esteri; dagli oltre 400 inquadramenti per il dicastero dell'Agricoltura. Fino poi - ma in questo caso non si parla di ministeri - ai 54 profili richiesti per la giunta regionale della Calabria. Si tratta delle procedure pubbliche per le assunzioni nella Pa per accedere alle quale le domande vanne presentate entro gennaio. Sul portale InPa - è possibile consultre i bandi nell'ambito della commissione interministeriale Ripam. Di seguito le principali procedure con requisiti, termine ultimo per presentare le domane e profili richiesti.

Concorso Ministero della Difesa

Partiamo dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionari del Ministero della difesa, di cui n. 262 (duecentosessantadue) funzionari nell’ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale e n. 5 (cinque) funzionari nell’ambito sanità, secondo la seguente ripartizione:

262 funzionari nell’ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale di cui:

- 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1);

- 35 unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (Codice A.2);

- 75 unità con competenze in procurement (Codice A.3) 5 funzionari nell’ambito sanità e precisamente:

- 5 unità con competenze in psicologia (Codice B.1).



L’invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.



Le candidature dovranno essere presentate entro il termine perentorio del giorno 29 gennaio 2024, alle ore 23,59.

A QUESTO LINK IL BANDO

Concorso MAECI

C'è poi il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 (trecentoottantuno) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’Area Assistenti, secondo la seguente ripartizione:

281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC) 100 unità con il profilo di assistente informatico, telecomunicazione e cifra (Codice TLC)

L’invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.



Le candidature dovranno essere presentate entro il termine perentorio del giorno 26 gennaio 2024, alle ore 23,59.

A QUESTO LINK IL BANDO

Concorso Ministero dell'Agricoltura

Due sono i bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, del Ministero dell'Agricoltura. Il primo concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 88 (ottantotto) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell’Area Assistenti così ripartiti:

65 (sessantacinque) unità da destinare alla Sezione Agricoltura, presso l’amministrazione centrale in Roma, suddivise come segue (Codice A):

- 45 unità con il profilo di assistente amministrativo contabile, di cui n. 1 unità prioritariamente riservata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Codice A.1);

- 4 unità con il profilo di assistente tecnico informatico (Codice A.2);

- 16 unità con il profilo di assistente agrario forestale, di cui n. 2 unità prioritariamente riservate ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Codice A.3); 23 (ventitré) unità da destinare alla Sezione ICQRF, suddivise come segue:

- 7 unità con il profilo di assistente ispettore di laboratorio, di cui:

3 unità da assegnare alle sedi del Nord Italia (Codice B.1)

2 unità da assegnare alle sedi del Centro Italia (Codice B.2)

2 unità da assegnare alle sedi del Sud Italia (Codice B.3); 16 unità con il profilo di assistente ispettore amministrativo contabile, di cui:

- 2 unità da assegnare alle sedi del Nord Italia (Codice B.4)

- 9 unità da assegnare alle sedi del Centro Italia (Codice B.5)

- 5 unità da assegnare alle sedi del Sud Italia (Codice B.6)

A QUESTO LINK IL BANDO

C'è poi il concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 (trecentosettantaquattro) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell’Area Funzionari così ripartiti:

112 (centododici) unità da destinare alla Sezione Agricoltura, presso l’amministrazione centrale in Roma, suddivise come segue:

- 28 unità con il profilo di funzionario agrario forestale, di cui n. 1 unità prioritariamente riservata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Codice A.1);

- 44 unità con il profilo di funzionario amministrativo contabile, di cui n. 1 unità prioritariamente riservata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Codice A.2);

- 18 unità con il profilo di funzionario amministrativo giuridico (Codice A.3);

- 12 unità con il profilo di funzionario informatico (Codice A.4);

- 3 unità con il profilo di funzionario linguistico e per la comunicazione (Codice A.5);

- 2 unità con il profilo di funzionario tecnico ambientale (Codice A.6);

- 2 unità con il profilo di funzionario tecnico idraulico (Codice A.7);

- 1 unità con il profilo di funzionario tecnico meccanico (Codice A.8);

- 2 unità con il profilo di funzionario veterinario (Codice A.9). 262 (duecentosessantadue) unità da destinare alla Sezione ICQRF, suddivise come segue:

- 128 unità con il profilo di ispettore agrario, di cui:

38 unità da assegnare alle sedi del Nord Italia (Codice B.1)

53 unità da assegnare alle sedi del Centro Italia (Codice B.2)

37 unità da assegnare alle sedi del Sud Italia (Codice B.3); 25 unità con il profilo di ispettore amministrativo contabile, di cui:

- 3 unità da assegnare alle sedi del Nord Italia (Codice B.4)

- 17 unità da assegnare alle sedi del Centro Italia (Codice B.5)

- 5 unità da assegnare alle sedi del Sud Italia (Codice B.6); 84 unità con il profilo di ispettore amministrativo giuridico, di cui:

- 18 unità da assegnare alle sedi del Nord Italia (Codice B.7)

- 48 unità da assegnare alle sedi del Centro Italia (Codice B.8)

- 18 unità da assegnare alle sedi del Sud Italia (Codice B.9); 23 unità con il profilo di ispettore chimico, di cui:

- 5 unità da assegnare alle sedi del Nord Italia (Codice B.10)

- 5 unità da assegnare alle sedi del Centro Italia (Codice B.11)

- 13 unità da assegnare alle sedi del Sud Italia (Codice B.12); 2 unità con il profilo di ispettore informatico (Codice B.13).



L’invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.



Le candidature devono essere presentate entro il termine perentorio del giorno 27 gennaio 2024 alle ore 23.59.

A QUESTO LINK IL BANDO

Concorso Regione Calabria

Infine c'è il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 (cinquantaquattro) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell’Area Funzionari e della Elevata Qualificazione secondo la seguente ripartizione:

19 nel profilo di “Auditor” (Codice 01);

5 nel profilo di “Funzionario tecnico agroforestale” (Codice 02);

5 nel profilo “Funzionario statistico” (Codice 03);

5 nel profilo “Specialista nella comunicazione” (Codice 04);

20 nel profilo “Funzionario informatico- Analista Programmatore” (Codice 05)

L’invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.



Le candidature dovranno essere presentate entro il termine perentorio del giorno 26 gennaio 2024, alle ore 23,59.

A QUESTO LINK IL BANDO