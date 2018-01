Terrorismo, arrestati padre e figlio residenti a Como. Giallo su quel lavoro a Castelfranco

La Digos della Questura di Milano, con la Digos di Como, ha arrestato per associazione con finalità di terrorismo due egiziani di 51 e 23 anni, padre e figlio, residenti in provincia di Como, a Fenegrò. L'operazione si chiama «Talis Pater». Con provvedimento del ministro dell'Interno è stata altresì rimpatriata, per motivi di sicurezza pubblica, la cittadina marocchina 45enne moglie e madre dei due.



L'egiziano di 51 anni arrestato dalla Digos di Milano per terrorismo internazionale si chiama Sayed Fayek Shebl Ahmed, è un ex mujaheddin che ha combattuto in Bosnia e ha stimolato in ogni modo il figlio maggiore Saged Sayed Fayek Shebl Ahmed, di 23 anni, affinché diventasse un combattente di un gruppo legato ad Al Nusra, denominato Harakat Nour al-Din al-Zenki. È riuscito a convincerlo a partire per la Siria sottolineando l'orgoglio di aver un martire in famiglia. Il 23enne, che si trova attualmente in Medio Oriente, è anch'egli destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per mantenerlo gli inviavano un mensile di 200 euro al mese.



«Abbiamo trovato situazioni di tanti tipi ma una famiglia così compatta nella radicalizzazione non ci era mai capitata. Padre, madre e figlio maggiore, erano esclusi solo il figlio 22enne e la figlia 20enne». A parlare è Claudio Ciccimarra, capo della Digos di Milano, che oggi ha spiegato l'operazione «Talis pater...» che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Sayed Fayek Shebl Ahmed, un ex mujaheddin di 53 anni che ha combattuto in Bosnia, e del figlio 23enne Saged Sayed Fayek Shebl Ahmed, attualmente in Medio Oriente. «Durante le intercettazioni nella loro casa di Fenegrò (Como) sono emerse moltissime conversazioni in cui emerge il passaggio di testimone generazionale, con il padre che spinge il figlio a combattere in Siria per purificarlo. In una registrazione dice che un figlio combattente vale più di cento preghiere».



IL FIGLIO E' LATITANTE, SAREBBE IN SIRIA

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione con finalità di terrorismo nei confronti di due egiziani di 51 e 23 anni, padre e figlio, residenti in provincia di Como, è frutto di una indagine condotta in sinergia ed è un segnale della forte attenzione con cui si guarda ai pericoli legati al terrorismo. Il padre è stato trovato nel paese in cui abita, il figlio è latitante al momento, risulta attualmente in Siria a combattere. Sia il padre che la madre sono radicalizzati, il padre ha combattuto in Bosnia in passato e ha radicalizzato il figlio spingendo perché si impegnasse per la causa.



ASSUNTO A CASTELFRANCO VENETO?

Le indagini sono state svolte anche attraverso una microspia nella abitazione della famiglia. La madre, marocchina 45enne, supportava il marito mentre l'altro figlio della coppia era giudicato «un cane», una pecora nera, perché non radicalizzato e integrato in compagnie italiane. L'arresto è nato da un passo falso del padre che si è rivolto alla Digos di Como dicendo che alcuni filmati del figlio maggiore impegnato in Siria potessero danneggiare il figlio minore, non radicalizzato. Mentre le indagini erano in corso, il padre è poi tornato presso la Digos raccontando che il figlio era stato assunto come interprete per l'italiano, Fabrizio Pozzobon, di Castelfranco Veneto. Da intercettazioni ambientali è emerso che il padre era andato apposta dalla Digos per salvarsi. Il giovane era arruolato in un gruppo che si rifá alla scuola di pensiero di Al Qaeda, era partito nel 2014, verso la Turchia per poi raggiungere la Siria dove tuttora si troverebbe. Nella famiglia c'è anche una sorella nata a Como, di 21 anni, che non sarebbe coinvolta: conduce una vita normale, lavora e non ha alcun legame con soggetti radicalizzati. Nelle indagini sono state intercettate molte chiamate tra padre e figlio, contenuti di guerra di alternavano a dialoghi su temi quotidiani. Il quadro che emerge è di forte compattezza, tra genitori e figlio, mentre il figlio minore non radicalizzato era totalmente escluso.

