Ciclone Poppea, quando arriva in Italia: venti forti, pioggia e grandine segneranno la fine dell'estate?

L'estate sta finendo? È più di una possibilità. Il Ciclone Poppea sta arrivando e secondo gli esperti meteo, l'Italia sarà interessata da maltempo, soprattutto in determinate zone della Penisola.

Pioggia, vento forte e grandine. Per molti ciò significa mettere da parte i costumi e preparare le giacche a vento, mentre per altri potrebbe portare semplicemente un po' di...aria fresca.

La venuta di Poppea

La nuova perturbazione di origine atlantica dovrebbe raggiungere l'Italia attorno alla fine del mese di agosto, verso il 26-27 del mese stando alle previsioni. Le date da segnare in rosso sul calendario, però, sono quelle del 30-31 agosto, quando una carica di temporali violenti raggiungerà il nostro Paese. A maggior rischio sono le regioni del Centro-Nord, dove potrebbero verificarsi forti temporali e violente grandinate.

Caldo (africano) ancora per un po'

Nonostante questo, ci sono ancora almeno due settimane di caldo africano e temperature estive ideali per godersi le vacanze e l'estate. L'anticiclone africano che si trova sull'Italia, quindi, continuerà anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, con temperature favorevoli per tutti gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza nella settimana di Ferragosto o in quella seguente. Anzi, le temperature dovrebbero ulteriormente aumentare prima dell'arrivo del ciclone Poppea.

Le temperature

Per dare uno sguardo alle temperature, si attendono picchi fino a 37-39°C nelle grandi città quali Firenze, Roma, Bologna, Prato, Terni, Pavia, Alessandria, Rovigo. Più elevate le temperature nel Sud Italia e nelle Isole, in particolare nella zona interna della Sardegna. La settimana successiva le temperatura toccheranno addirittura i 40°C in Toscana e in Pianura Padana.

Caldo anche nel Meridione, ma con un po' di respiro in più. Lo zero termico si troverà sopra i 5000 metri di altitudine.