Ciclone atlantico in arrivo, ecco dove e quando: nevicate copiose e forti pioggie, ecco le zone colpite

Il primo fine settimana di marzo purtroppo si preannuncia complicato dal punto di vista meteorologico.

Il weekend sarà caratterizzato da forti pioggie e nevicate in particolare al nord portando parecchi disagi. Un impulso di aria fredda in arrivo da un ciclone in Inghilterra colpirà tutta l'Italia.

Allerta gialla nel Lazio, l'avviso meteo della Protezione Civile

Il weekend

La situazione più delicata arriverà a cavallo tra la sera di sabato e la giornata di domenica. Secondo 3bmeteo, un impulso di aria fredda di matrice atlantica pilotato da un ciclone sull'Inghilterra entrerà sul Mediterraneo stimolando la formazione di una nuova depressione. Tutto questo porterà precipitazioni sia di pioggia in pianura che di neve sulle Alpi.

Attesi accumuli ingenti, superiori ai 100mm sull'alto Piemonte e anche sulla Liguria dove localmente si potranno superare anche i 150mm. Rapportato alle precipitazioni nevose parliamo di oltre un metro di neve fresca sulle Alpi occidentali già dalle quote medie. Neve che andrà ad accumularsi su quella già abbondante dei giorni scorsi con il pericolo concreto di possibili valanghe.

Sabato 2 marzo

Al Nord ci sarà nel mattino con qualche pioggia, più probabile su centro est Liguria, medio alto Piemonte, media alta Lombardia e Friuli. Nel pomeriggio instabilità sul Piemonte occidentale e la Liguria con possibilità dei primi temporali anche intensi, destinati a diventare più diffusi e insistenti per tutto l'arco della notte. Ci sarà anche neve abbondante sulle Alpi occidentali dai 1200m.

Al Centro ci sarà variabilità con qualche fenomeno al mattino lungo l'Adriatico e più sporadico nel pomeriggio sulle zone interne e appenniniche. Nell'arco della notte ci saranno peggioramenti sull'alta Toscana con rovesci e temporali.

Al Sud il tempo sarà variabile a tratti instabile sull'area tirrenica con qualche isolato piovasco in esaurimento per il pomeriggio quando qualche rovescio sarà possibile sulle zone interne appenniniche.

Domenica 3 marzo

Al Nord il maltempo colpirà fin dal mattino le zone del nordovest con piogge forti e diffuse, che potrebbero tramutarsi in temporali. Sulle alpi occidentali dai 900/1000 m ci saranno abbondanti nevicate. Piogge in intensificazione anche sulla Lombardia ed entro sera anche su Triveneto ed Emilia Romagna con neve su Alpi e Appennino.

Al Centro ci sarà intenso peggioramento sulla Toscana con forti rovesci e temporali entro il pomeriggio. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali localmente forti anche su Umbria e Lazio. Peggioramento più modesto sull'Adriatico con fenomeni deboli dalla sera.

Al Sud ci saranno forti rovesci e temporali entro il pomeriggio, verso la Sardegna. Ampie schiarite altrove con tendenza a fine giornata a piovaschi e qualche temporale su Campania e Sicilia occidentale.

Temperature

Nella giornata di sabato 2 marzo ci saranno temperature in lieve aumento al Sud. Venti moderati sud occidentali in rotazione e rinforzo da SSE nell'arco della sera e della notte sui bacini occidentali e settentrionali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Nella giornata di domenica 3 marzo le temperature saranno in lieve calo al Nord, stabili o in lieve calo al Centro, in aumento temporaneo al Sud. Venti forti sciroccali con mari agitati e mareggiate lungo le coste esposte.

Nel dettaglio

Nella giornata di Sabato 2 marzo:

Nord: Nubi irregolari con qualche pioggia sparsa; maggiori aperture sulle Alpi occidentali, dove peggiora dal pomeriggio con neve dai 1200m. Temperature stabili, massime tra 11 e 14.

Centro: Nubi compatte alternate a schiarite con qualche pioggia al mattino sul versante tirrenico, al pomeriggio sull'Adriatico, neve dai 1500m. Temperature in rialzo, massime tra 14 e 17.

Sud: Qualche pioggia su versante tirrenico, Lucania e nord Sicilia; variabile ma asciutto altrove. Temperature in ascesa, massime tra 13 e 18.

Nella giornata di Domenica 3 marzo:

Nord: Maltempo con piogge in estensione da ovest verso est, anche intense su Prealpi, ovest Lombardia, Piemonte e Liguria; neve copiosa sulle Alpi dagli 800-1100m. Temperature in calo, massime tra 8 e 13.

Centro: Nubi in aumento da ovest con piogge e temporali sul versante tirrenico a partire dalla Toscana. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 14 e 17.

Sud: Piogge e temporali in arrivo in Sardegna; più sole altrove ma peggiora la sera su ovest Sicilia. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 21.