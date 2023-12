Chiara Ferragni dopo la multa per il pandoro "griffato": «Mia comunicazione fraintesa, impugnerò la decisione dell'Antitrust»

Dopo la multa dell'Antitrust, che ha sanzionato per più di 1 milione di euro due società riconducibili a Chiara Ferragni, l'imprenditrice è intervenuta su Instagram per fare chiarezza sulla sua posizione. «Mi dispiace che dopo tutto l'impegno mio e della mia famiglia in questi anni sul fronte delle attività benefica, ci si ostini a vedere del negativo in un'operazione in cui tutto è stato fatto in totale buona fede», ha scritto nelle stories l'influencer accusata di pubblicità ingannevole.

Chiara Ferragni multata, cosa sappiamo: la "finta" donazione all'ospedale, il prezzo gonfiato, la pubblicità ingannevole

Chiara Ferragni e la multa per pubblicità ingannevole

«Quella con Balocco è stata un'operazione commerciale come tante ne faccio ogni giorno - ha aggiunto, parlando del pandoro "griffato" -. In questa in particolare ho voluto sottolineare la donazione benefica fatta da Balocco all'ospedale Regina Margherita perché per me era un punto fondamentale dell'accordo.

E sapere che quel macchinario che permette di esplorare nuove cure terapeutiche per i bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing ora è lì in ospedale, è quel che più conta».

Chiara Ferragni afferma: «Sono dispiaciuta se qualcuno possa aver frainteso la mia comunicazione e messo in dubbio la mia buona fede. lo e la mia famiglia continueremo a fare beneficenza così come abbiamo sempre fatto perché mai vorrò rinunciare a questa parte della mia vita». In conclusione, l'imprenditrice digitale annuncia di essere pronta a difendersi: «Dal momento che ritengo ingiusta la decisione adottata nei miei confronti, la impugnerò nelle sedi competenti».