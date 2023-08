Cappuccino senza schiuma, sullo scontrino 10 centesimi in più. Il barista: «Ho usato più latte»

Un cappuccino, senza schiuma, costa 10 centesimi in più. La polemica - l'ultima in ordine di tempo di questa estate in cui spesso gli scontrini di bar e ristoranti sono diventati virali sui social - arriva da Ostia. "Erica", nome di fantasia, su un gruppo Facebook racconta: «Oggi al bar volevo consumare un cappuccino con il latte freddo ed il proprietario mi ha chiesto un extra di 10 centesimi spiegandomi che senza la schiuma costava di più perché ci voleva più latte.

Ora domani ne prenderò uno con poco latte. Mi farà lo sconto? Per un buon cappuccino ho pagato anche 5 euro ma sapevo dal listino prezzi quello che pagavo».

La difesa del bar da parte dei residenti

Il bar cui fa riferimento - racconta la Repubblica - è l'Old Station Coffee Drink in piazza della Stazione Vecchia. Il locale però viene difeso da molti residenti e frequentatori abituali: «A Ostia in due bar diversi mi hanno chiesto un supplemento di 20 centesimi per il caffè schiumato - risponde un utente - ovviamente ho pagato e mi hanno spiegato che si spreca tanto latte per poca schiuma».

Anche nel caso di Erica, il proprietario ha spiegato di aver chiesto i 10 centesimi in più dopo aver versato il cappuccino e dopo che la cliente aveva chiesto poca schiuma. «È stata un'aggiunta al prezzo di 1,40 come da listino, non ho visto da nessuna parte che la poca schiuma comportava una aggiunta di prezzo - continua Erica -. Ripeto che il problema non sono i soldi ma vorrei averlo visto scritto che la poca schiuma comportava un surplus. È la prima volta che mi succede. Di questo passo mi chiedo dove arriveremo se tutti aumentano in maniera arbitraria».