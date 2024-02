Bomba d'acqua a Roma, quando e dove colpirà: le previsioni. Continua l'allerta meteo nel Lazio

Bomba d'acqua, allerta meteo, vento e forse grandine. Questo il venerdì dei romani (e non solo). A partire dalle 16, un forte temporale si abbatterà sulla Capitale, provocando disagi in città e anche il provincia. Motivo per cui ieri sera la Protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per tutto il Lazio.

Meteo, allerta gialla nel Lazio: temporale e vento forte in arrivo su Roma. Ecco dove, quando e quanto durerà

L'allerta meteo

A emanare l'allerta meteo è stata la Protezione Civile, che ieri sera ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valido fino a domani. Come si legge nel bollettino, nella giornata di oggi, e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori appenninici.

Bomba d'acqua, dove e quando

A preoccupare i romani sarà la pioggia. A partire dalle 16, un forte temporale si abbatterà sulla Capitale. Previste anche grandinate e forte vento, che potrebbe alterare la viabilità della città provocando numerosi disagi a Roma e dintorni. Situazione che dovrebbe tornare alla normalità intorno alle 20, quando la pioggia smetterà.

Le previsioni di sabato

Già in miglioramento dalla serata di venerdì, nella giornata di sabato a Roma il tempo cambierà. Secondo 3BMeteo, salvo la presenza di alcune nubi sparsi al mattino, il cielo sarà infatti prevalentemente soleggiato. Esclusi rovesci. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, mentre la minima di 8°C. Lo zero termico si attesterà a 1476m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Contrariamente ad oggi, nessuna allerta meteo sarà presente.

Le previsioni di domenica

Bel tempo che continuerà anche nella giornata di domenica, la più bella del weekend. A Roma il sole splenderà infatti tutta la giornata, senza pioggi o nubi sparse. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, mentre la minima di 7°C. Lo zero termico si attesterà a 1614m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, mentre al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Anche domenica nessuna allerta meteo sarà presente.