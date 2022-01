Bollettino Covid di oggi, domenica 16 gennaio: 149.512 contagi e 248 morti

Covid, il bollettino di oggi, domenica 16 gennaio 2022: 149.512 contagi e 248 morti. Ieri sono stati 180.426 i contagi da Covid in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì erano stati 186.253. Le vittime ieri sono state 308 mentre venerdì erano state 360.

Sileri: «Stretta verrà alleggerita, in arrivo distinzione tra positivi e malati. Entro l'anno quasi tutti avranno incontrato Omicron»

APPROFONDIMENTI I DATI Bollettino Lazio di oggi domenica 16 gennaio: 12.994 contagi (+898) e... SALUTE Omicron, la variante si espande in tutto il mondo SALUTE Covid, Brusaferro: «Aumentano i ricoveri in ospedale, da 1467 a... LA PANDEMIA Omicron, in arrivo i vaccini da fare nei primi anni di vita. Quali... IL FOCUS Sileri: «Stretta verrà alleggerita, in arrivo... COVID Omicron 2, allerta per la variante "sorella" della... COVID-19 Scuola, il ministro Bianchi: «Con le riaperture non ci sono... PADOVA I "forzati" del virus alle Maldive, famiglia bloccata... IL FOCUS Omicron troppi casi, tracciamento in tilt. I medici: «Con... LA TERAPIA Antivirali contro Omicron, «ricovero e morte ridotti...

Omicron 2, allerta per la variante "sorella" della sudafricana. «In Nord Europa va più veloce»

I dati delle Regioni

Calano, in Piemonte, i nuovi positivi al Covid-19 ma si riducono anche i tamponi effettuati. Sono 8.857 i casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore dall'Unità di crisi regionale, pari al 14,8% dei 60.004 tamponi eseguiti; gli asintomatici sono 7.157 (80,8%). I decessi sono 23, cinque dei quali di oggi, i guariti 6.512. Lieve calo dei ricoverati in terapia intensiva, 143 (-3), fanno invece un balzo in avanti quelli nei reparti ordinari, dove i pazienti diventano 2.016 (+78). Le persone in isolamento domiciliare sono 165.136, gli attualmente positivi 167.295. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 697.936 positivi, i decessi diventano 12.291, i guariti 518.350.

Sono 16.408 - 805.434 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al Covid registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore a fronte di 59.188 tamponi eseguiti. A questi numeri comunicati al ministero della Salute, spiega la Regione, vanno aggiunti 952 nuovi casi registrati a Piacenza e provincia da ieri, che per un problema di rilevamento non è stato possibile caricare e che verranno recuperati nei prossimi giorni: Il totale complessivo odierno sarebbe di 17.360 casi. Quanto ai pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive, questi sono 149, tre in meno rispetto a ieri: sul totale, 94 non sono vaccinati, il 63,1%, mentre 55 sono vaccinati con ciclo completo I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono invece 2.394, 61 in più rispetto a ieri. Tornando alla situazione dei contagi - l'età media dei nuovi positivi è 37 anni - Bologna è in testa con 3.159 casi, seguita da Modena (2.623), Parma (1.774), Rimini (1.628), Reggio Emilia (1.622), Ravenna (1.600), Ferrara (1.300), Cesena (1.173), Forlì (870,), dal Circondario Imolese (647) e Piacenza (12, cui si aggiungono i 952 nuovi casi non ancora registrati). I guariti sono 3.787 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 487.479 mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 12.601 per un totale di 303.399: di questi, le persone in isolamento a casa con sintomi lievi o prive di sintomi, sono complessivamente 300.856, il 99,2% del totale Da ieri si registrano 20 decessi tra cui una donna di 44 anni i provincia di Modena. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 14.556. Sul fronte vaccinale, al primo pomeriggio sono state somministrate complessivamente 9.093.431 dosi; sul totale sono 3.653.827 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 91% mentre le terze dosi già fatte sono 1.882.705.

Il bollettino Covid del Lazio riporta oggi 12.994 contagi (+898) e 6 morti. «Oggi nel Lazio su 22.651 tamponi molecolari e 71.035 antigenici, per un totale di 93.686 tamponi, si registrano 12.994 nuovi casi positivi (+898). Sono 6 i decessi (-9), 1.748 i ricoverati (+14), 204 le terapie intensive ( = ) e +4.225 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,8%. I casi a Roma città sono a quota 6.406». Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Sono saliti a 338 i ricoveri per covid negli ospedali delle Marche, +10 rispetto a ieri. Un amento legato tutto ai pazienti in reparti non intensivi (211: +13), mentre diminuiscono quelli in terapia intensiva (62; -3) e quelli in semi intensiva restano invariati a 65. I dimessi sono 18, l'occupazione delle terapie intensive è 24,2%, quella dei posti letto in area medica (occupati 276) è 27,3%. I dati della Regione indicano che ci sono stati sei decessi, tra i quali due donne una di 47 anni anni di Carassai, e una di 51 di Sassoferrato. Le altre tre vittime sono tre donne e un uomo di età compresa tra 73 e 93 anni. Il totale sale così a 3.316 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Ci sono inoltre 47 persone in osservazione nei pronto soccorso, tecnicamente non ricomprese tra i ricoverati, e 189 ospiti nelle strutture territoriali di Campofilone, Galantara, Macerata Feltria, Sant'Elpidio a Mare, Corinaldo. I positivi alla data di oggi sono 17.393, di cui 17.055 in isolamento domiciliare (gli altri sono ricoverati). Le persone in quarantena tra positivi in isolamento, gente in attesa dell'esito del tampone e contatti di casi positivi, sono 55.790, di cui 6.030 con sintomi, 256 operatori sanitari. Il dimessi/guariti dall'inizio dell'emergenza sanitaria salgono a 161.618.

Sono 17.667 i nuovi casi di Covid emersi ieri in Campania, 10.788 dall'analisi di tamponi antigenici e 6.879 dall'analisi di tamponi molecolari. I test eseguiti sono stati 104.906, di cui 66.568 antigenici e 38.338 molecolari. La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test esaminati è pari al 16,84%. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 5 nuovi decessi. In Campania sono 87 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri) e 1.278 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+32 rispetto al dato diffuso ieri).

Sembra appiattirsi la curva dei contagi in Sardegna dove si registrano 1317 ulteriori casi confermati di positività al Covid 19 (quasi 1500 nell'ultima rilevazione che evidenzia comunque un lieve calo), sulla base di 4167 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9996 tamponi, con un tasso di positività che però sale dal 4,1% al 13,1%, per effetto del minor numero dei test effettuati. Nell'Isola anche due ulteriori decessi: un uomo di 78 anni, residente nella provincia di Oristano, e una donna di 93 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari. E mentre resta stabile il numero dei pazienti nei reparti di terapia intensiva (28), sale di 12 unità quello dei ricoverati in area medica (236) Quasi mille in più i casi di isolamento domiciliare (20.752 complessivi).