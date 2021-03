Bollettino Coronavirus oggi 3 marzo 2021: 20.884 casi, 347 morti. Tasso di positività al 5,8%. Su ricoveri e terapie intensive. Allarme Brescia e Milano

Il bollettino del Covid in Italia di oggi 3 marzo 2021 conferma la crescita della curva epidemica dovuta alla diffusione delle varianti, in primis quella inglese. Sono 20.884 i nuovi contagi e 347 i morti nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 358.884 tamponi (molecolari e antigenici). Ieri i test, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 335.983. Il tasso di positività è al 5,8%, in aumento rispetto al 5,1% di ieri. Preoccupa il dato dei pazienti in terapia intensiva: in tutto sono 2.411, in aumento di 84 unità nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 222, lo stesso numero di ieri. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono invece 19.763, in aumento di 193 unità rispetto a ieri.

APPROFONDIMENTI I DATI Bollettino Covid Lazio oggi 3 marzo, 1.520 casi positivi (+332) e 35... LA SITUAZIONE Italia zona rossa? Allarme lockdown di Bertolaso. Bonaccini:... INVISTA Locatelli (Cts): “Nessuna controindicazione da vaccino AstraZeneca... GLI STUDI Vaccino Covid, qual è il migliore? Ecco come funzionano e come... LA CAMPAGNA Vaccino Lazio, tutti i numeri: già somministrate 466.000 dosi, più... ROMA Varianti, l'Iss: sono il 60% dei casi, brasiliana in Lazio e...

CLICCA QUI o sulla tabella per scaricare il bollettino in Pdf

Lombardia, 4.590 casi: allarme Brescia e Milano

Sono 1325 i nuovi positivi al Coronavirus registrati a Brescia, la provincia ora in 'arancione rafforzato' dove continuano ad aumentare i casi. Si tratta di quasi il 30% dei 4.590 contagi da Coronavirus registrati in Lombardia. Anche Milano è oltre i mille casi, esattamente 1026, mentre sono 356 a Monza, 296 a Varese, 295 a Como, 278 a Pavia, 249 a Bergamo, 217 a Mantova, 165 a Cremona, 139 a Lecco, 83 a Sondrio e 63 a Lodi.

È salito a 506 il numero di ricoverati in terapia intensiva in Lombardia, con un aumento rispetto a ieri di 30; mentre i pazienti per Covid negli altri reparti sono 4.545, 137 più di ieri. Il numero di positivi registrato su 55.611 tamponi fatti è di 4590, con una percentuale dell'8,2%. Sono invece stati 60 i decessi, che porta il totale da inizio pandemia a 28.518.

Campania, 2.635 casi e 40 morti

Cala a 9,93% il tasso di incidenza dei positivi in Campania. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 2.635 (di cui 354 casi identificati da test antigenici rapidi) i positivi su 26.533 tamponi esaminati. Ieri il tasso era del 13,4%. Aumentano, invece i decessi: oggi 40 e ieri 36; 628 le persone guarite. In merito alla situazione negli ospedali, rispetto a ieri nelle terapie intensive c'è un posto letto occupato in più (oggi 137), mentre calano nella degenza: oggi 1356 e ieri 1360.

Emilia Romagna, 2.456 casi e 40 morti

Ancora 2.456 di positività al Coronavirus sono stati individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, sulla base di 40.815 tamponi. Si contano 40 morti e i ricoveri continuano a crescere a ritmo sostenuto. Dei nuovi casi, 1.026 sono asintomatici, individuati attraverso contact tracing e screening. La provincia con più contagi è quella di Bologna, con 818 casi (dei quali 72 a Imola), ma sono in forte crescita anche Reggio Emilia (293), Ravenna (268) e Rimini (241). I casi attivi salgono a 46.698, di questi il 94% in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 251 (+12 rispetto a ieri), 2.528 quelli negli altri reparti Covid (+57). Dei 40 nuovi morti, 19 sono in provincia di Bologna, sei in provincia di Modena, cinque in quella di Forlì-Cesena, tre a Ravenna e Reggio Emilia, due a Parma e Ferrara. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 10.650.

Lazio, 1.520 casi e 35 morti

Oggi su oltre 14 mila tamponi (3.153) e quasi 23 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, nel Lazio si registrano 1.520 casi positivi (+332), 35 morti (+6) e +1.491 guariti.

Veneto, 1.272 casi e 17 morti

Continua la crescita dei nuovi casi quotidiani di Covid-19 in Veneto: il bollettino regionale segnala 1.272 positivi nelle ultime 24 ore, con il totale a 336.750. Si registrano anche 17 nuove vittime, con il totale a 9.891. Oggi è in aumento anche il dato ospedaliero, con 22 ricoveri in area non critica, dove sono occupati 1.194 letti, e 10 ingressi in terapia intensiva, con 155 ricoverati totali.

Puglia, 1.261 casi e 29 morti

Oggi sono stati processati 11.427 test per l'infezione da Covid-19 in Puglia e sono stati registrati 1.261 casi di contagio, per un tasso di positività pari a 11,03% (ieri era 11%). Sempre oggi, inoltre, sono stati registrati 29 decessi. I nuovi casi sono stati individuati: 586 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 103 nella provincia BAT, 112 in provincia di Foggia, 125 in provincia di Lecce, 248 in provincia di Taranto, 12 casi di residenti fuori regione; 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. I 29 decessi sono stati registrati: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 11 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.582.701 test; 112.274 sono i pazienti guariti; 33.668 i casi attualmente positivi.

Toscana, 1.163 casi e 28 morti

Con 1.163 positivi in più rispetto a ieri dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 159.333 i casi di positività al Coronavirus: i nuovi contagi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 1.163 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (il 22% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più). Purtroppo si registrano altri 28 nuovi decessi - 13 uomini e 15 donne con un'età media di 74,3 anni - che portano il totale a 4.727. Ancora in aumento i ricoverati: oggi sono complessivamente 1.192, 29 in più rispetto a ieri (più 2,5%), di cui 171 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%). I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 135.347 (84,9% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 16.532 tamponi molecolari e 8.381 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,7% è risultato positivo. Sono invece 13.257 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'8,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 19.259, +2,3% rispetto a ieri. Riguardo alle province, Firenze ha registrato 251 casi in più (totali ne conta 43.512), Lucca 158 (16.404), Arezzo 141 (14.465), Pistoia 141 (14.656), Pisa 106 (20.529), Prato 104 (13.385), Siena 95 (8.426), Livorno 79 (12.192), Massa 57 (9.912), Grosseto 31 (5.297). Complessivamente, 18.067 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (402 in più rispetto a ieri, più 2,3%). Sono 40.749 (650 in più rispetto a ieri, più 1,6%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alla campagna di vaccinazione alle 12 di oggi effettuate complessivamente 313.380 vaccinazioni.

Marche, 759 casi

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7061 tamponi: 4779 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2089 nello screening con percorso Antigenico) e 2282 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,9%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 759 (131 in provincia di Macerata, 331 in provincia di Ancona, 156 in provincia di Pesaro-Urbino, 76 in provincia di Fermo, 49 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (105 casi rilevati), contatti in setting domestico (142 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (274 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (8 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (5 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (22 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 197 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 2089 test e sono stati riscontrati 149 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 7%.

Friuli Venezia Giulia, 693 casi e 10 morti

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.276 tamponi molecolari sono stati rilevati 487 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,76%. Sono inoltre 2.569 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 206 casi (8,02%). I decessi registrati sono 9, a cui si aggiunge un pregresso afferente al 19 febbraio scorso; i ricoveri nelle terapie intensive sono 62 (ieri 61), mentre quelli in altri reparti risultano essere 386 (ieri 380). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.866, con la seguente suddivisione territoriale: 642 a Trieste, 1.435 a Udine, 597 a Pordenone e 192 a Gorizia. I totalmente guariti sono 62.655, i clinicamente guariti 2.080, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 10.107. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 78.156 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.915 a Trieste, 36.146 a Udine, 16.970 a Pordenone, 9.225 a Gorizia e 900 da fuori regione.

Abruzzo, 573 casi e 11 morti

Sono complessivamente 55479 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 573 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 93 anni), (il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 94, di cui 11 in provincia dell'Aquila, 33 in provincia di Pescara, 32 in provincia di Chieti e 18 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 1731 (di età compresa tra 57 e 87 anni, 7 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 40708 dimessi/guariti (+573 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13040 (-15 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 758078 tamponi molecolari (+6377 rispetto a ieri) e 269184 test antigenici (+2207 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 6.6 per cento. Sono 638 i pazienti (+4 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 82 (-3 rispetto a ieri con 8 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12320 (-16 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 13411 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+68 rispetto a ieri), 13923 in provincia di Chieti (+191), 14513 in provincia di Pescara (+241), 13021 in provincia di Teramo (+76), 432 fuori regione (invariato) e 179 (-7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Sicilia, 539 casi e 17 morti

Sono complessivamente 539 su 25.171 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove gli attuali positivi sono 25.129. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 17 (4.187 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e i guariti 1.122. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 696, mentre si trovano in terapia intensiva 117 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 190 a Palermo, 150 a Catania, 36 a Messina, 28 a Ragusa, 12 a Trapani, 47 a Siracusa, 22 a Caltanissetta, 44 ad Agrigento e 10 a Enna.

Alto Adige, 280 casi e un morto

Sono 280 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Alto Adige, mentre un'altra persona è deceduta portando a 1.044 il totale delle vittime della pandemia. I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno effettuato 2.312 tamponi Pcr, 401 dei quali nuovi test, e registrato 180 nuove infezioni. Altri 100 contagi sono stati rilevati sulla base di 15.010 test antigenici. Il numero delle persone testate positive dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 66.041: di queste, 43.330 sono state accertate con tampone pcr e 22.711 con test antigenico.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 46 nelle terapie intensive (3 dei quali all'estero), 205 nei normali reparti ospedalieri, 160 nelle strutture private convenzionate e 108 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 7.997. I guariti accertati con test pcr sono 31.230, ai quali si aggiungono 1.696 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Altre 12.343 sono state dichiarate guarite per indagine epidemiologica.

Calabria, 230 casi e 4 morti

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 557.211 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 590.389 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 38.363 (+230 rispetto a ieri), quelle negative 518.848. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 20 persone in terapie intensiva (stabili rispetto a ieri), +337 guariti/dimessi e 4 morti. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 2.440 (38 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;6 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 1 all'ospedale da Campo; 5 in terapia intensiva, 2.372 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.640 (8.347 guariti, 293 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.569 (23 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 2 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1533 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.820 (3721 guariti, 99 deceduti).

Basilicata, 129 casi

Sono 129 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, di cui 122 riguardanti residenti, su un totale di 1.339 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 60. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Matera (16), Sant'Arcangelo (16) e Potenza (13). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.030 (+62), di cui 3.919 in isolamento domiciliare, mentre sono 11.156 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 363 quelle decedute.

Segna un balzo il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, sono 111 (+10): al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di Malattie infettive, 22 in Pneumologia, 11 in Medicina d'urgenza e 4 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 26 nel reparto di Malattie infettive, 11 in Pneumologia e 6 in Terapia intensiva. Lieve aumento del numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, da 9 a 10. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 243.966 tamponi molecolari, di cui 225.625 sono risultati negativi, e sono state testate 149.289 persone.

Sardegna, 101 casi e 3 morti

Sono 41.407 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 101 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 783.633 tamponi, per un incremento complessivo di 4.717 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l'Isola un tasso di positività dello 2,1%. Si registrano 3 decessi (1.173 in tutto). Sono invece 192 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-14), mentre restano 20 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.494. I guariti sono complessivamente 27.338 (+161), 190 invece quelle dichiarate guarite clinicamente. Sul territorio, dei 41.407 casi positivi complessivamente accertati, 9.872 (+31) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.620 (+14) nel Sud Sardegna, 3.488 (+3) a Oristano, 8.218 (+13) a Nuoro, 13.209 (+40) a Sassari.

Val D'Aosta, 9 casi

Nessun nuovo decesso e nove nuovi casi positivi al Covid 19. È quanto emerge dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia in Valle i casi positivi sono 8072 mentre 166 sono i casi positivi attuali, + 3 rispetto a ieri, di cui 12 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva, e 152 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7491, + 6 rispetto a ieri, i tamponi finora effettuati sono 78.370, + 334 rispetto a ieri, di cui 3490 processati con test antigienico rapido. Da inizio epidemia i decessi da covi d'in Valle d'Aosta sono 415.

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA